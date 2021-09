Ob uničujočih posledicah orkana Ida Biden pozval k ukrepanju

Ali bomo ukrepali ali pa bomo v hudih težavah. Tako je pred uničujočimi posledicami podnebnih sprememb posvaril ameriški predsednik Joe Biden, ki si je v New Yorku in New Jerseyju od blizu ogledal škodo, ki so jo povzročili ostanki orkana Ida. Ta je na uničujoči poti od Louisiane do New Yorka vzela več kot 70 življenj, številne domove so odnesle poplave in močni vetrovi, na različnih območjih pa na tisoče ljudi še vedno ostaja brez elektrike.