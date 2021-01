Iphone naj bo od medicinskih pripomočkov oddaljen nekaj centimetrov

Apple je razširil že predhodno znane varnostne informacije in v soboto izdal opozorilo, da njihovi pametni telefoni oziroma iphoni vsebujejo magnete, ki lahko vplivajo na medicinske pripomočke, kot so srčni spodbujevalniki ali vsadni kardioverter defibrilatorji.

Opozorilo se predvsem nanaša na uporabnike nove različice tega pametnega telefona iphone 12 in brezžičnega polnilca MagSafe. Podjetje je v pojasnilu, objavljenem na njihovi spletni strani, zapisalo, da novi iphone vsebuje več magnetov kot prejšnji modeli. Kot so še dodali, lahko medicinske naprave vsebujejo senzorje, ki lahko reagirajo na magnete ali radijske valove, ki so v neposredni bližini.