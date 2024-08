Ob vse več ugrizih rib na Jadranu, strokovnjaki mirijo: Ribe niso nevarne

Dnevnik.hr poroča o kopalcu, ki trdi, da ga je riba sprva malo grickala, kasneje pa še odtrgala del kože. V nizki vodi se je igral z otroki, ko je začutil ugrize. "Ribe so me začele rahlo gristi v peto, to me ni preveč zmotilo, dokler niso začele vse bolj agresivno gristi in so mi na koncu uspele odtrgati še kos kože na nogi," je za Dnevnik.hr povedal Ivica Kocijan .

Za katero ribo gre?

Črnorepke so majhne ribe, ki le redko zrastejo do 30 centimetrov, ime pa so dobile po črni lisi na repu. Riba ušata, kot ji pravijo na Hrvaškem, oziroma črnorepka ali očada, ima v toplejšem delu leta hitrejši metabolizem in zaradi tega išče dodaten vir prehrane, je pojasnil Velimir Vrzić, podvodni raziskovalec in potapljač, da ljudem z odprtimi ranami ne priporoča plavanja v morju. Črnorepke spadajo v družino šparov in so zelo pogoste v Jadranskem morju, hrano pa si, vsaj večinoma, iščejo pri tleh.

Razloga za preplah ni, saj je ta vrsta rib navajena ljudi in je stalni prebivalec Jadranskega morja, je povedal. "Te ribe nimajo zob, kot jih imajo orade, ta vrsta se le zaleti v telo in odtrga delček kože, a ljudem, ki imajo kakšno odprto rano vseeno ne bi priporočal hoditi v morje," je dodal Vrzić.

Tako iz večjih rib in sesalcev odstranjuje parazite, zato se pri ljudeh pogosto zapodijo v rane ali bradavice, je za Dnevnik.hr povedal Pero Ugarković, strokovnjak za ribe.