Tujina

Ob začetku toplega vremena prve tatvine na istrskih plažah

Poreč, 25. 05. 2026 15.13 pred 40 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Z nastopom toplega vremena in začetkom kopalne sezone je hrvaška policija na plažah v Istri že zabeležila prve tatvine. Pretekli vikend so v Poreču in Umagu policisti obravnavali dve tatvini, v katerih sta lastnika utrpela za več sto evrov škode, poroča istrska policija.

Neznani storilec je 23. maja popoldne iz bazena hotela v turističnem naselju v Poreču ukradel torbo z denarnico in drugimi predmeti, ki so bili v lasti 64-letnega avstrijskega državljana, poroča Net.hr.

Dan kasneje pa je neznani storilec v gozdičku ob plaži v turističnem naselju v Umagu iz torbe ukradel denarnico 59-letnega italijanskega državljana. Materialno ga je oškodoval za več sto evrov, policisti pa zdaj izvajajo ukrepe, da bi storilca našli, so zapisali v policijski izjavi.

FOTO: Bobo Pixell

Da bi se izognili takšnim dogodkom, policija poziva državljane in turiste, naj bodo bolj previdni s svojimi stvarmi in naj na plažo ne prinašajo večjih količin denarja, dragocenega nakita ali drugih dragih predmetov.

Da bi zmanjšali možnost kraj na plaži, hrvaška policija svetuje, da v avtomobilih zaprete vsa okna in zaklenete vrata ter ne puščate dragocenosti na vidnem mestu. Če na plažo pridete s kolesom, ga privežite na fiksne predmete (drevo, ograja itd.). Na plažo vzemite le najnujnejše stvari in toliko denarja, kolikor ga potrebujete, še svetuje policija. Osebnih dokumentov in denarja ne hranite skupaj, če pa imate bančno kartico, jo hranite ločeno od zapisane PIN-kode. Pozoren je treba biti tudi na vsiljive ljudi, ki ponujajo pomoč, saj niso vsi dobronamerni, še opozarjajo na policiji.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Hihitalec
25. 05. 2026 16.13
Treba nabrat za heroin
Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka
Razhod znanega hrvaškega para pretresel splet
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Lepa Katarina obljubila večno zvestobo v Trstu
Študija kaže, da imajo mesojedci večjo verjetnost, da bodo živeli do 100 let
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Konec ljubezni za Sanjskega moškega: pevka potrdila razhod
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Mož Michelle Pfeiffer: skrivnostni moški, ki se izogiba javnosti
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Delovna akcija razkriva: kaj v resnici odloča o uspehu projekta
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
