Ob začetku toplega vremena prve tatvine na istrskih plažah

Neznani storilec je 23. maja popoldne iz bazena hotela v turističnem naselju v Poreču ukradel torbo z denarnico in drugimi predmeti, ki so bili v lasti 64-letnega avstrijskega državljana, poroča Net.hr.
Dan kasneje pa je neznani storilec v gozdičku ob plaži v turističnem naselju v Umagu iz torbe ukradel denarnico 59-letnega italijanskega državljana. Materialno ga je oškodoval za več sto evrov, policisti pa zdaj izvajajo ukrepe, da bi storilca našli, so zapisali v policijski izjavi.
Da bi se izognili takšnim dogodkom, policija poziva državljane in turiste, naj bodo bolj previdni s svojimi stvarmi in naj na plažo ne prinašajo večjih količin denarja, dragocenega nakita ali drugih dragih predmetov.
Da bi zmanjšali možnost kraj na plaži, hrvaška policija svetuje, da v avtomobilih zaprete vsa okna in zaklenete vrata ter ne puščate dragocenosti na vidnem mestu. Če na plažo pridete s kolesom, ga privežite na fiksne predmete (drevo, ograja itd.). Na plažo vzemite le najnujnejše stvari in toliko denarja, kolikor ga potrebujete, še svetuje policija. Osebnih dokumentov in denarja ne hranite skupaj, če pa imate bančno kartico, jo hranite ločeno od zapisane PIN-kode. Pozoren je treba biti tudi na vsiljive ljudi, ki ponujajo pomoč, saj niso vsi dobronamerni, še opozarjajo na policiji.
