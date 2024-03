Ob začetku vrha za demokracijo, Pjongjang hitro 'poslal opozorilo'

"Severna Koreja je izstrelila balistično raketo proti Japonskem morju," so potrdili v ameriškem štabu združenih poveljstev. Do izstrelitve sicer prihaja le nekaj dni po tem, ko sta ZDA in Južna Koreja končali 11-dnevne skupne vojaške vaje Freedom Shield. Japonsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so bile izstreljene tri rakete, dve ob istem času zjutraj ob 7.44, nato pa še ena približno 37 minut kasneje.

Japonski premier Fumio Kishida je, po poročanju AP, na parlamentarnem zasedanju povedal, da so rakete padle v vodo med Korejskim polotokom in Japonsko, in da niso poročali o nobeni škodi ali poškodbah. Ob tem je obsodil ponavljajoče se poskuse izstrelitev, ki "ogrožajo mir in varnost Japonske, regije in mednarodne družbe". Spomnil je tudi, da Japonska odločno krši resolucije Varnostnega sveta ZN, ki jim prepovedujejo kakršne koli sovražne dejavnosti, kot so izstrelitve balističnih raket.