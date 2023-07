Ob zrušenju mostu v Grčiji umrla ena oseba

Gasilci v Patrasu so sporočili, da so jih na kraj nesreče poklicali kmalu po poldnevu po lokalnem času, ko se je zrušil del mostu v soseski Proastio. V akciji je sodelovalo približno 35 gasilcev in 12 vozil.

Razlog za zrušenje mostu na glavni cesti, ki povezuje to pristanišče na polotoku Peloponez z Atenami, za zdaj še ni znan.

Eftimios Lekas, predsednik organizacije za zaščito pred potresi (OASP), je za grško televizijo ERT povedal, da je imel most težave s stabilnostjo, ki so bile oblastem znane že dlje časa. Obnovitvena dela so se začela leta 2021 in so po navedbah ERT ocenjena na več kot šest milijonov evrov.