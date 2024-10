'Oba vodita negativno kampanjo, a Trump dobiva na popularnosti'

Deset dni pred predsedniškimi volitvami je kampanja na vrhuncu, republikanski kandidat Donald Trump in demokratska kandidatka Kamala Harris pa se v ključnih zveznih državah, ki bodo odločile volitve 5. novembra, borita za vsak glas podpore. Pri tem posegata po najrazličnejših sredstvih: od podpore zvezdnikov in vplivnih Američanov do medsebojnih žaljivk. Harrisova je Trumpa obtožila, da je fašist in da je v preteklosti hvalil Hitlerja, Trump pa ji je očital, da je dovolila invazijo migrantov in Ameriko spremenila v "smetnjak sveta".

Od cvrtja krompirčka v McDonaldsu do obiska kubanske restavracije in pekarne. Donald Trump se tudi na ta način dobrika volivcem. Predvsem pa s sliko temačne podobe Amerike, ki sta jo po njegovem ustvarila Joe Biden in Kamala Harris. Slednji je pripisal vso odgovornost za invazijo migrantov. "Ne samo iz Južne Amerike, prihajajo iz 181 držav. In mi smo kot smetnjak sveta," nedavno dejal. Da je zaradi pričakovanega izjemno tesnega izida volitev nervoza v obeh taborih vse večja, dokazuje tudi medsebojno obkladanje z žaljivkami, ki gre vse bolj na nož. Harrisova je tekmeca označila za fašista in se pri tem sklicevala na navedbe njegovega nekdanjega tesnega sodelavca. "John Kelly, upokojeni ameriški general, je potrdil, da je Donald Trump v času predsedovanja dejal, da želi več generalov, podobnih tistim, ki jih je imel Adolf Hitler," je poudarila. Vojsko bi uporabil celo proti lastnim državljanom, je posvarila. Čeprav se obnaša trapasto in smešno, to še ne pomeni, da Trump ni nevaren za Ameriko, je poudaril tudi nekdanji predsednik Barack Obama. "Ne potrebujemo štirih let, v katerih bo naokoli tekal "kralj", "diktator" in poskušal kaznovati svoje sovražnike. Tega v svojem življenju ne potrebujete. Amerika je pripravljena obrniti stran. Pripravljeni smo na boljšo zgodbo," je opozoril. Ravno nasprotno pa meni najbogatejši Zemljan, tehnološki mogotec Elon Musk. Najvidenjši Trumpov podpornik je za njegovo kampanjo namenil več kot 100 milijonov dolarjev, milijonske čeke vsak dan podarja tudi volivcem, ki se registrirajo in podprejo njegovo agendo.

Oba kandidata se obdajata z zvezdniki vseh vetrov. Trump gostuje pri Joeju Roganu, avtorju najbolj poslušanega podkasta v ZDA, na shodu v podporo Harrisovi pa bo nastopila Beyonce, podprl jo je tudi legendarni roker Bruce Springsteen. Po poletni osvežitvi in rahli prednosti, ki jo je prinesel vstop Harrisove v tekmo, se zdi, da demokratskemu taboru pojenja sapa, Trump pa pridobiva v nekdaj demokratskih bazah, kot so temnopolti in latino volivci. Ključna bo podpora v sedmih nihajočih zveznih državah, kjer sta v anketah tekmeca izenačena in globoko v polju statistične napake. "Negativna kampanja je bila vedno prisotna" Dejstvo je, da ima Trump več kot 80 odstotkov negativno pokritje v medijih, pa kljub temu njegova popularnost v zadnjem času narašča, je poudaril profesor Bogomil Ferfila v oddaji 24UR Zvečer. "Delež volivcev, ki ga negativno ocenjujejo se zmanjšuje, tako, da Trump v bistvu pridobiva na popularnosti." In oba kandidata vodita precej negativno kampanjo, kot je dejal Ferfila, je bila ta vedno prisotna, sedaj pa ko se iztekajo zadnji dnevi, je tega vedno več. "Problem Harrisove je to, da je zelo šibka v politikah in se je do nedavnega izogibala vseh intervjujev, Trump pa nadaljuje to svojo populistično retoriko, udeležba na njegovih kampanjah je šov in zabava," pojasnjuje Ferfila.

Donald Trump in Kamala Harris FOTO: AP icon-expand