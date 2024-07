'Obalna čudežna dežela, ki bo svetu znana kot najboljše turistično letovišče'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Toda projekt letovišča ob plaži je utrpel nekaj zamud zaradi omejitev med pandemijo in pomanjkanja gradbenega materiala.

Severna Koreja že nekaj let gradi luksuzne hotele in rekreacijske objekte v Wonsan-Kalmi, da bi privabila več mednarodnih obiskovalcev.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je tako pred dnevi obiskal mesto Wonsan-Kalma na vzhodni obali države in bil nasmejan fotografiran skupaj z najvišjimi uradniki, medtem ko je pregledoval načrte za končno fazo gradnje letovišča.

Med svojim obiskom je Kim opozoril, da bo letovišče "zmanjšalo svojo vrednost kot turistično območje, če bosta raven storitev in delovanja nizka," ter naročil dodatna dela, vključno z "gradnjo zabaviščnega parka in območja za prostočasne dejavnosti". Pa tudi "zagotovitev zmogljivosti za čiščenje odpadkov in odplak ter usposabljanje strokovnjakov za vse storitve", poroča Business Insider.

Reuters je sicer leta 2017 poročal, da je Wonsan priljubljeno zatočišče družine Kim, ki ima na tem območju utrjeno palačo.

Palača ima lastno zasebno plažo, železniško postajo, vzletno-pristajalno stezo in košarkarsko igrišče - in nekdanji zvezdnik lige NBA Dennis Rodman je celo bival tam med svojim dobro dokumentiranim potovanjem v državo leta 2013.

Je pa zelo zanimiva soseščina letovišča. Blizu namreč izstreljujejo rakete.

In koga ta zaprta država pričakuje na plažah? Pred pandemijo, leta 2019 je Severno Korejo obiskalo 300.000 tujih turistov, kar je rekordno število, ki je pomagalo prinesti med 90 in 150 milijonov dolarjev, poroča Associated Press.

Približno 90 odstotkov mednarodnih turistov, ki so pred pandemijo obiskali Severno Korejo, je bilo Kitajcev, zaradi česar so verjetno ciljna skupina tudi za projekt Wonsan-Kalma.