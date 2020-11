Obama: Ene volitve še ne bodo rešile delitev v ZDA, je pa to začetek

Barack Obama, nekdanji ameriški predsednik, ki je bil na čelu ZDA med letoma 2008 in 2016, je spregovoril za BBC. Opozoril je predvsem na razkroj resnice, ki se je v državi dogajala v zadnjih letih, pa tudi o pojavu teorij zarote, za katere pravi, da so samo še poslabšale delitve v državi.

Soočanje z razdeljenim narodom ne more biti prepuščeno le politikom, pravi Obama, ampak zahteva strukturne spremembe in ljudi, ki prisluhnejo drug drugemu in se strinjajo glede nekaterih dejstev, preden se začnejo o njih prepirati.

Kljub temu da je nekdanji predsednik prepričan, da so potrebne več kot ene volitve, da se ta trend obrne v drugo smer, vidi upanje v mladih, ki jih spodbuja, da "gojijo previdni optimizem, da se svet lahko spremeni," in so del te spremembe.

Kaj je bilo gonilo delitev v ZDA?

Jeza in zamere med ruralnim in urbanim delom Amerike, imigracije, neenakost in teorije zarote – vse to so v zadnjih letih razpihovali nekateri mediji, "turbo pospešek pa so temu dala družbena omrežja", je Obama povedal zgodovinarju Davidu Olusogi.

"Trenutno smo zelo razdeljeni, zagotovo bolj kot takrat, ko sem se sam potegoval za predsednika leta 2007 in to postal leta 2008," pravi prvi temnopolti predsednik v zgodovini ZDA. Dejal je, da je bil Trump vedno pripravljen razpihovati te delitve, saj je bilo to dobro za njegove politike.

K razkroju resnice je močno prispevalo širjenje dezinformacij na internetu, tam, kjer dejstva pogosto niso pomembna. "Obstaja na milijone ljudi, ki so verjeli, da je Joe Biden socialist, milijone ljudi, ki so verjeli, da je Hillary Clinton del zlobnega satanističnega kulta, ki je vpleten v pedofilsko mrežo," je dejal.