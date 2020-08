Obama o Harrisovi kot odlični izbiri, Trump pa: Povedala je že veliko neresnic

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden si je za podpredsedniško kandidatko na volitvah v ZDA 3. novembra izbral 55-letno senatorko iz Kalifornije Kamalo Harris. Gre za prvo temnopolto žensko v tej vlogi, ki je bila dolgo časa videna kot favoritka za ta položaj. Ameriški predsednik Donald Trump je za njo dejal, da govori neresnice in je nespoštljiva, nekdanji predsednik Barack Obama pa jo je označil za odlično izbiro.

Kalifornijska senatorka z indijsko-jamajškimi koreninami Kamala Harrisje nekdanja državna tožilka, ki je v času protestov v ZDA zaradi sistemskega rasizma pozivala k reformam znotraj policije, na mestu demokratske podpredsedniške kandidatke pa pravzaprav ni presenečenje. Predsedniške volitve, ki bodo na sporedu 3. novembra, bodo pokazale, ali bo še drugi mandat dobil aktualni predsednik Donald Trump ali bo to demokrat Joe Biden, ki je Harrisovo opisal kot prvo izbiro. Trumpov podpredsedniški kandidat je podpredsednik Mike Pence, 7. oktobra pa njega in Harrisovo v Salt Lake Cityju čaka debata.

V preteklosti sta bili kot podpredsedniški kandidatki nominirani samo dve ženski, in sicer Sarah Palin s strani republikanske stranke leta 2008 in Geraldine Ferraro s strani demokratov leta 1984. Biden je Harrisovo označil za "neustrašno borko za malega človeka in eno izmed najboljših javnih uslužbencev v državi". Spomnil se je dni, ko je še kot državna tožilka sodelovala z njegovim pokojnim sinom. "Opazoval sem, ko sta se borila proti velikim bankam, pomagala delovnemu razredu in ščitila ženske ter otroke pred zlorabo," je tvitnil."Ponosen sem bil takrat in ponosen sem zdaj, ko je moja partnerica v tej kampanji."Tudi Harrisova ni skoparila s pohvalami na njegov račun, rekoč, da lahko združi Američane, saj se za njih bori že vse življenje. "Kot predsednik bo zgradil Ameriko, ki bo dosegala naše ideale," je še zapisala. Kdo je Kamala Harris? 55-letnica je izstopila iz predsedniške tekme decembra lani. V debatah se je sicer kar nekajkrat ostro spopadla z Bidnom, ki ga je kritizirala predvsem zaradi njegovega toplega odnosa z nekaterimi nekdanjimi senatorji, ki so bili podporniki rasne segregacije.

icon-expand Demokratska podpredsedniška kandidatka. FOTO: AP

Demokratka se je rodila v Oaklandu, in sicer mami, ki je v ZDA imigrirala iz Indije, in očetu, ki je prišel z Jamajke. Šolala se je na univerzi Howard, ki je bila zgodovinsko poznana kot univerza s pretežno temnopoltimi študenti. V intervjuju za Washington Post je dejala, da se preprosto opiše kot Američanka in da politikov ne bi smeli "predalčkati" na podlagi njihovega porekla oziroma barve kože. Trump je Harrisovo označil za nespoštljivo žensko, ki govori neresnice V odzivu na njeno nominacijo je predsednik Trump dejal, da gre za osebo, ki je "povedala veliko, veliko zgodb, ki niso bile resnične". Dodal je, da je na primarnih volitvah dosegla zelo slab rezultat, češ da je zato presenečen, da je Biden izbral njo. "Bila je zelo nespoštljiva do Joeja Bidna med debatami in čudno je izbrati nekoga, ki je tako nespoštljiv," je še dodal. Po njegovem je Bidnova izbira podpredsedniške kandidatke še en dokaz, da je on"prazna lupina, ki jo radikalni levičarji polnijo s svojimi idejami". Na svojem Twitterjevem profilu je Trump objavil tudi posnetek, v katerem Bidna prikazuje kot rasista.

