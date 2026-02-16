Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Obama presenetil: 'Nezemljani so resnični, a jih ni na Območju 51'

Washington, 16. 02. 2026 16.23 pred 29 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.S.
Barack Obama

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama se je minuli konec tedna znašel v središču pozornosti, potem ko je v enem od podkastov izjavil, da so nezemljani resnični. Njegova presenetljiva izjava se je hitro razširila po spletu in v medijih, zato je Obama kasneje dodatno pojasnil svoje besede. Kot je poudaril, sam ni videl dokazov, ki bi potrjevali, da so nezemljani že kdaj obiskali Zemljo.

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je bil gost podkasta Briana Tylerja Cohena. Voditelj ga je v sklopu hitrih vprašanj vprašal, ali nezemljani zares obstajajo, Obama pa je presenetil s svojim odgovorom.

"Resnični so, vendar jih nisem videl," je dejal. "Ne zadržujejo jih na Območju 51. Tam ni podzemnega objekta, razen če obstaja ogromna zarota, ki so jo skrili pred predsednikom ZDA," je nadaljeval.

Skrivnostno Območje 51, ameriško letalsko oporišče, že desetletja buri domišljijo ljudi in navdihuje številne teorije zarote, da na strogo varovanem območju ameriška vlada skriva trupla nezemljanov in njihovo tehnologijo.

Obama se je zaradi svoje nepričakovane izjave znašel na naslovnicah svetovnih medijev, v nedeljo zvečer pa je na Instagramu nato dodatno pojasnil svoje besede.

Območje 51
Območje 51
FOTO: Shutterstock

"Statistično gledano je vesolje tako ogromno, da je verjetnost, da tam zunaj obstaja življenje, velika. Toda razdalje med sončnimi sistemi so tako velike, da je verjetnost, da so nas obiskali nezemljani, majhna, in med svojim predsedovanjem nisem videl nobenega dokaza, da so nezemljani vzpostavili stik z nami. Res!"

Obama je v preteklosti sicer že komentiral morebiten obstoj nezemljanov. V oddaji The Late Late Show z Jamesom Cordenom leta 2021 je dejal, da je po prevzemu predsedniškega mandata iskal informacije o nezemljanih in preverjal, ali jih morda proučujejo v kakšnem tajnem laboratoriju. Dejali so mu, da ne.

Je pa nekdanji predsednik ZDA potrdil, da so ameriški uradniki preiskovali določene nepojasnjene pojave na nebu."Obstajajo posnetki in zapisi o predmetih na nebu, za katere ne vemo natančno, kaj so. Ne moremo pojasniti, kako so se premikali, njihove poti," je med drugim dejal Obama.

barack obama nezemljani

Na dnu Michiganskega jezera našli razbitino 'izgubljenega' luksuznega parnika

Tihanovska opozarja: 'Rusi se pripravljajo na eskalacijo'

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
hrčak s šamponom kopriva
16. 02. 2026 16.52
to da obstajajo višje sile so naši predniki vedeli, so pa vse lepo popredalčkali v vere kot krščanstvo, islam, budizem in ostale zmišljotine, zato, da se ljudi pomirijo, sploh ker podzemlje in onostranstvo nočeta govoriti z vsemi ampak le z določenimi in to bi ljudi strašno jezilo, zato pa obstajajo instant religije
Odgovori
0 0
ap100
16. 02. 2026 16.46
torej očitno ve točno toliko kot večina ljudi, sicer pa tudi jaz verjamem da vesoljci obstajajo - nekje daleč v vesolju
Odgovori
0 0
plejadanka
16. 02. 2026 16.39
Naj sname larfo😎....Osama
Odgovori
0 0
medŠihtom
16. 02. 2026 16.33
in to objavi po tem ko trumpek objavi sliko njega in moža v naravnem habitatu.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
To lepotico ljubi Robert Hrgota
To lepotico ljubi Robert Hrgota
vizita
Portal
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534