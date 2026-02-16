Obama presenetil: 'Nezemljani so resnični, a jih ni na Območju 51'

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je bil gost podkasta Briana Tylerja Cohena. Voditelj ga je v sklopu hitrih vprašanj vprašal, ali nezemljani zares obstajajo, Obama pa je presenetil s svojim odgovorom.

"Resnični so, vendar jih nisem videl," je dejal. "Ne zadržujejo jih na Območju 51. Tam ni podzemnega objekta, razen če obstaja ogromna zarota, ki so jo skrili pred predsednikom ZDA," je nadaljeval.

Skrivnostno Območje 51, ameriško letalsko oporišče, že desetletja buri domišljijo ljudi in navdihuje številne teorije zarote, da na strogo varovanem območju ameriška vlada skriva trupla nezemljanov in njihovo tehnologijo.

Obama se je zaradi svoje nepričakovane izjave znašel na naslovnicah svetovnih medijev, v nedeljo zvečer pa je na Instagramu nato dodatno pojasnil svoje besede.