Obama presenetil: 'Nezemljani so resnični, a jih ni na Območju 51'

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je bil gost podkasta Briana Tylerja Cohena. Voditelj ga je v sklopu hitrih vprašanj vprašal, ali nezemljani zares obstajajo, Obama pa je presenetil s svojim odgovorom.
"Resnični so, vendar jih nisem videl," je dejal. "Ne zadržujejo jih na Območju 51. Tam ni podzemnega objekta, razen če obstaja ogromna zarota, ki so jo skrili pred predsednikom ZDA," je nadaljeval.
Skrivnostno Območje 51, ameriško letalsko oporišče, že desetletja buri domišljijo ljudi in navdihuje številne teorije zarote, da na strogo varovanem območju ameriška vlada skriva trupla nezemljanov in njihovo tehnologijo.
Obama se je zaradi svoje nepričakovane izjave znašel na naslovnicah svetovnih medijev, v nedeljo zvečer pa je na Instagramu nato dodatno pojasnil svoje besede.
"Statistično gledano je vesolje tako ogromno, da je verjetnost, da tam zunaj obstaja življenje, velika. Toda razdalje med sončnimi sistemi so tako velike, da je verjetnost, da so nas obiskali nezemljani, majhna, in med svojim predsedovanjem nisem videl nobenega dokaza, da so nezemljani vzpostavili stik z nami. Res!"
Obama je v preteklosti sicer že komentiral morebiten obstoj nezemljanov. V oddaji The Late Late Show z Jamesom Cordenom leta 2021 je dejal, da je po prevzemu predsedniškega mandata iskal informacije o nezemljanih in preverjal, ali jih morda proučujejo v kakšnem tajnem laboratoriju. Dejali so mu, da ne.
Je pa nekdanji predsednik ZDA potrdil, da so ameriški uradniki preiskovali določene nepojasnjene pojave na nebu."Obstajajo posnetki in zapisi o predmetih na nebu, za katere ne vemo natančno, kaj so. Ne moremo pojasniti, kako so se premikali, njihove poti," je med drugim dejal Obama.
