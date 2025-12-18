Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Obama 'sporen', Biden pa 'najslabši v zgodovini'

Washington, 18. 12. 2025 15.25 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
STA D.L.
Trumpova Stena slavnih v Beli hiši

Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa je portrete nekdanjih predsednikov v "predsedniškem hodniku slavnih" v Beli hiši opremila s ploščicami s kratkimi opisi njihovega življenja in dela. Nekateri opisi so precej pristranski, izstopa pa zlasti Trumpov predhodnik Joe Biden, ki je označen za "najslabšega predsednika v zgodovini".

Steno ob zahodnem krilu Bele hiše od septembra krasijo fotografije ali slike nekdanjih ameriških predsednikov, ki so od srede opremljene tudi s kratkimi opisi njihovih začetkov, kariere, dela in dosežkov v času, ko so bili na položaju predsednika ZDA.

Fotografija, ki predstavlja Joeja Bidna
Fotografija, ki predstavlja Joeja Bidna
FOTO: Profimedia

Opisi pri večini nekdanjih ameriških predsednikov so dokaj nevtralni, pri nekaterih pa je opaziti pristranske interpretacije njihovega življenja in dela, ki ustrezajo ideologiji vlade Donalda Trumpa.

Pri tem izstopa zlasti portret predsednika Joeja Bidna, ki je sprožil kritike že septembra ob postavitvi "hodnika slavnih". Namesto Bidnovega portreta se med dvema fotografijama predsednika Trumpa namreč nahaja zgolj slika avtomatskega pisala oz. stroja za podpisovanje (ang. autopen).

Trump je Bidna večkrat obtožil, da so njegovi sodelavci sprejemali odločitve v njegovem imenu in brez njegove vednosti podpisovali dokumente.

Ploščica pod sliko, ki naj bi predstavljala Bidna, navaja: "Zaspani Joe Biden je bil daleč najslabši predsednik v ameriški zgodovini. Položaj je prevzel po najbolj skorumpiranih volitvah, kar so jih doživele ZDA, nato pa je (...) našo državo pripeljal do roba uničenja".

Besedilo nadalje kritizira Bidna in njegove politike, med drugim glede zelenega prehoda, migracij, Ukrajine in Bližnjega vzhoda. 

Preberi še Trump razstavil fotografije predsednikov, namesto Bidna pa samodejno pisalo

Očitkov je na svoji ploščici deležen tudi nekdanji predsednik Barack Obama, ki je med drugim označen kot "ena najbolj spornih političnih osebnosti v ameriški zgodovini", pri Billu Clintonu pa se jim je zdelo pomembno omeniti, da je njegova žena na volitvah izgubila priti Trumpu. Slednji je predstavljen izrazito pozitivno.

Bela hiša Donald Trump Joe Biden Barack Obama ameriški predsedniki stena slavnih

Medtem ko je naročal hrano, pajek odpeljal njegov avto in hčerko

V Bruslju 10.000 kmetov, policija odgovorila s solzivcem in vodnim topom

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči Gorana Višnjića okronana za kraljico Hrvaške
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
Zato ne zmorete shujšati
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Je ta bolečina lahko nevarna?
Je ta bolečina lahko nevarna?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
cekin
Portal
Zakonca zadela že drug jackpot
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
moskisvet
Portal
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Vroča 62-letnica jemlje dih
Vroča 62-letnica jemlje dih
dominvrt
Portal
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420