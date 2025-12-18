Obama 'sporen', Biden pa 'najslabši v zgodovini'

Steno ob zahodnem krilu Bele hiše od septembra krasijo fotografije ali slike nekdanjih ameriških predsednikov, ki so od srede opremljene tudi s kratkimi opisi njihovih začetkov, kariere, dela in dosežkov v času, ko so bili na položaju predsednika ZDA.

Opisi pri večini nekdanjih ameriških predsednikov so dokaj nevtralni, pri nekaterih pa je opaziti pristranske interpretacije njihovega življenja in dela, ki ustrezajo ideologiji vlade Donalda Trumpa.

Pri tem izstopa zlasti portret predsednika Joeja Bidna, ki je sprožil kritike že septembra ob postavitvi "hodnika slavnih". Namesto Bidnovega portreta se med dvema fotografijama predsednika Trumpa namreč nahaja zgolj slika avtomatskega pisala oz. stroja za podpisovanje (ang. autopen).

Trump je Bidna večkrat obtožil, da so njegovi sodelavci sprejemali odločitve v njegovem imenu in brez njegove vednosti podpisovali dokumente.

Ploščica pod sliko, ki naj bi predstavljala Bidna, navaja: "Zaspani Joe Biden je bil daleč najslabši predsednik v ameriški zgodovini. Položaj je prevzel po najbolj skorumpiranih volitvah, kar so jih doživele ZDA, nato pa je (...) našo državo pripeljal do roba uničenja".

Besedilo nadalje kritizira Bidna in njegove politike, med drugim glede zelenega prehoda, migracij, Ukrajine in Bližnjega vzhoda.