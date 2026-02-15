Naslovnica
Tujina

Obamin odziv na Trumpov posnetek, ki ju z ženo prikazuje kot opici

Washington, 15. 02. 2026 09.22 pred 25 minutami 2 min branja 8

Avtor:
U.Z.
Obama opica

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama se je v podkastu posredno odzval na rasistični videoposnetek Donalda Trumpa, ki njega in njegovo soprogo Michelle prikazuje kot opici v džungli. V odgovoru na vprašanje o političnem diskurzu je omenil "klovnovsko predstavo" na družbenih medijih, dostojnost, ki je nekoč veljala za javne funkcionarje, pa da je izgubljena.

Barack Obama se je v slabo uro dolgem podkastu pogovarjal z liberalnim podkasterjem Brianom Tylerjem Cohenom, ki je prvega temnopoltega ameriškega predsednika vprašal po mnenju o trenutnem političnem diskurzu. Ta je po njegovih besedah dosegel raven krutosti, kakršne še nismo videli, poroča BBC.

Med drugim je omenil trditve Bele hiše, da so žrtve imigracijske in carinske službe (ICE) "domači teroristi", in dodal: "Pred nekaj dnevi je Donald Trump na telo opice nalepil vašo fotografijo, vaš obraz".

Obama mu je odgovoril, da večina Američanov meni, da je takšno vedenje zelo zaskrbljujoče. "Res je, da to pritegne pozornost. Res je, da ustvari distrakcijo. Vendar sem med obiskovanjem ZDA srečal veliko ljudi, ki "še vedno verjamejo v spodobnost, vljudnost in prijaznost".

Po njegovem mnenju se na družbenih omrežjih in televiziji dogaja nekakšna "klovnovska predstava". In zdi se, da se ljudje, ki so se nekoč počutili, kot da morajo imeti nekakšno dostojanstvo, spoštovanje do svojega položaja, tega niti ne sramujejo, kajne? To se je izgubilo," je nadaljeval.

Trumpa po imenu ni omenil.

Spomnimo

Poročali smo že o sporni objavi na omrežju Truth Social – žaljivem videoposnetku, ki Obamo in njegovo ženo Michelle prikazuje kot opici v džungli. Prizor, pospremljen s pesmijo The Lion Sleeps Tonight, je bil vključen na konec videoposnetka o Trumpovih neutemeljenih trditvah glede goljufij na predsedniških volitvah leta 2020.

Preberi še Trump objavil Obamo z ženo kot opici v džungli

Objava je povzročila ogorčenje in številne kritike tako demokratov kot republikancev. Tim Scott – edini temnopolti republikanski senator – jo je označil za najbolj rasistično stvar, kar jo je videl zunaj Bele hiše.

Trump je sicer novinarjem povedal, da dela videoposnetka, ki prikazuje Obamo, ni videl. "Nisem naredil napake," je odgovoril, ko so ga vprašali, ali se namerava opravičiti.

Bela hiša je objavo sprva zagovarjala, pozneje pa zanjo okrivila enega od uslužbencev in jo izbrisala.

Preberi še Po objavi posnetka z Obamo kot opico: Trump se ni opravičil

Obama je sicer v podkastu pohvalil protestnike, ki so se mirno organizirali proti imigracijskim operacijam, razpravljal o prerazporeditvi volilnih okrožij in o svoji predsedniški knjižnici, ki naj bi se prihodnje leto odprla v Chicagu, še poroča BBC.

obama trump objava opice

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
15. 02. 2026 09.47
jst sm tut na mesto donijeve glave,prlepu Joker-jevo glavo.prou paše tista rdeča kravata,pa to
Odgovori
0 0
ptuj.si
15. 02. 2026 09.46
Bravo Trump.
Odgovori
0 0
tech
15. 02. 2026 09.45
Trumpa moraš malo razumet, človel je že v takih letih, da vprašanje kaj se mu dogaja na podstrešju. Glede na izjave in način dela, je zgoraj že kar hudo razmetano.
Odgovori
-1
0 1
Slavko BabIč
15. 02. 2026 09.40
Nor, bolj nor, kralj norcev Trumpelj!
Odgovori
+2
2 0
patogen
15. 02. 2026 09.44
Pameten, bolj pameten, kralj pametnih, Babić.
Odgovori
0 0
biggie33
15. 02. 2026 09.40
Poanta je, da ima Michelle oz. Michael širša ramena od Barracka Huseina..
Odgovori
+0
1 1
patogen
15. 02. 2026 09.34
Seveda je naslov spet zavajajoč, v skladu z doktrino progresa. Bralec se že v naslovu usmeri na pravilno linijo razmišljanja. V resnici ni posnetek Trumpov, pač pa ga je le delil.
Odgovori
+0
2 2
Slavko BabIč
15. 02. 2026 09.28
Trumpljova lepljenka, tako kot so Janšariteve lepljenke v parlamentu, ki jih je prikazoval Grimsič!
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
