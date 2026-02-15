Obamin odziv na Trumpov posnetek, ki ju z ženo prikazuje kot opici

Barack Obama se je v slabo uro dolgem podkastu pogovarjal z liberalnim podkasterjem Brianom Tylerjem Cohenom, ki je prvega temnopoltega ameriškega predsednika vprašal po mnenju o trenutnem političnem diskurzu. Ta je po njegovih besedah dosegel raven krutosti, kakršne še nismo videli, poroča BBC.
Med drugim je omenil trditve Bele hiše, da so žrtve imigracijske in carinske službe (ICE) "domači teroristi", in dodal: "Pred nekaj dnevi je Donald Trump na telo opice nalepil vašo fotografijo, vaš obraz".
Obama mu je odgovoril, da večina Američanov meni, da je takšno vedenje zelo zaskrbljujoče. "Res je, da to pritegne pozornost. Res je, da ustvari distrakcijo. Vendar sem med obiskovanjem ZDA srečal veliko ljudi, ki "še vedno verjamejo v spodobnost, vljudnost in prijaznost".
Po njegovem mnenju se na družbenih omrežjih in televiziji dogaja nekakšna "klovnovska predstava". In zdi se, da se ljudje, ki so se nekoč počutili, kot da morajo imeti nekakšno dostojanstvo, spoštovanje do svojega položaja, tega niti ne sramujejo, kajne? To se je izgubilo," je nadaljeval.
Trumpa po imenu ni omenil.
Spomnimo
Poročali smo že o sporni objavi na omrežju Truth Social – žaljivem videoposnetku, ki Obamo in njegovo ženo Michelle prikazuje kot opici v džungli. Prizor, pospremljen s pesmijo The Lion Sleeps Tonight, je bil vključen na konec videoposnetka o Trumpovih neutemeljenih trditvah glede goljufij na predsedniških volitvah leta 2020.
Objava je povzročila ogorčenje in številne kritike tako demokratov kot republikancev. Tim Scott – edini temnopolti republikanski senator – jo je označil za najbolj rasistično stvar, kar jo je videl zunaj Bele hiše.
Trump je sicer novinarjem povedal, da dela videoposnetka, ki prikazuje Obamo, ni videl. "Nisem naredil napake," je odgovoril, ko so ga vprašali, ali se namerava opravičiti.
Bela hiša je objavo sprva zagovarjala, pozneje pa zanjo okrivila enega od uslužbencev in jo izbrisala.
Obama je sicer v podkastu pohvalil protestnike, ki so se mirno organizirali proti imigracijskim operacijam, razpravljal o prerazporeditvi volilnih okrožij in o svoji predsedniški knjižnici, ki naj bi se prihodnje leto odprla v Chicagu, še poroča BBC.
