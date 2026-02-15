Obamin odziv na Trumpov posnetek, ki ju z ženo prikazuje kot opici

Barack Obama se je v slabo uro dolgem podkastu pogovarjal z liberalnim podkasterjem Brianom Tylerjem Cohenom, ki je prvega temnopoltega ameriškega predsednika vprašal po mnenju o trenutnem političnem diskurzu. Ta je po njegovih besedah dosegel raven krutosti, kakršne še nismo videli, poroča BBC.

Med drugim je omenil trditve Bele hiše, da so žrtve imigracijske in carinske službe (ICE) "domači teroristi", in dodal: "Pred nekaj dnevi je Donald Trump na telo opice nalepil vašo fotografijo, vaš obraz".

Obama mu je odgovoril, da večina Američanov meni, da je takšno vedenje zelo zaskrbljujoče. "Res je, da to pritegne pozornost. Res je, da ustvari distrakcijo. Vendar sem med obiskovanjem ZDA srečal veliko ljudi, ki "še vedno verjamejo v spodobnost, vljudnost in prijaznost".

Po njegovem mnenju se na družbenih omrežjih in televiziji dogaja nekakšna "klovnovska predstava". In zdi se, da se ljudje, ki so se nekoč počutili, kot da morajo imeti nekakšno dostojanstvo, spoštovanje do svojega položaja, tega niti ne sramujejo, kajne? To se je izgubilo," je nadaljeval.

Trumpa po imenu ni omenil.