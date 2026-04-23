Tujina

Občina Bannewitz bo lahko obdržala zlato, ki ga je delavec našel med košnjo trave

Bannewitz, 23. 04. 2026 12.44 pred 2 urama 1 min branja 19

Avtor:
STA Ti.Š.
Zlate ploščice

V nemškem mestecu Bannewitz blizu Dresdna je delavec oktobra lani med košnjo trave našel deset zlatih ploščic, vrednih približno 40.000 evrov. Ker do danes nihče ni uspel ustrezno dokazati lastništva, lahko z najdbo in njeno prihodnostjo razpolaga občina.

Zlate ploščice je oktobra lani med košnjo občinske zelenice odkril uslužbenec občine Bannewitz, je povedal župan Heiko Wersig in dodal, da je zatem prejel veliko elektronskih sporočil, klicev in pisem od domnevnih lastnikov.

Nihče od občanov, ki so trdili, da je zlato njihovo, pa ni uspel dokazati lastništva na ustrezen način, torej z računom ali serijsko številko, odtisnjeno na ploščicah.

Prejšnji petek je nato poteklo zakonsko predpisano obdobje, ki omogoča dokazovanje lastništva. Po iztečenem roku se lahko glede tega, kaj bodo z zlatom storili, odloči občina Bannewitz.

Vodno zajetje v občini Bannewitz, kjer je občinski delavec med košnjo našel zlate ploščice.
Kot je dejal župan Wersig, bodo odločitev o tem sprejeli naslednji torek na zasedanju mestnega sveta, načrtujejo pa, da bi z izkupičkom od prodaje zlata financirali skupnostne aktivnosti v občini. Med njimi je navedel mladinsko delo, ohranjanje lokalnih tradicij in običajev.

Kraj najdbe zlata.
Zlate palice so trenutno shranjene v prostorih policije.

KOMENTARJI

Valkidžija
23. 04. 2026 14.44
Ta mora pa imeti zeloo dobro plačo, da je bil tako "pošten".
flojdi
23. 04. 2026 14.40
.ne razumem.ploscice imajo cifro.?kaj se ne ve kje se je prodalo in kdo je kupil???
NeXadileC
23. 04. 2026 14.39
1 ploščica delavcu!
NeXadileC
23. 04. 2026 14.38
Torej, več ladtnikov, kakor ploščic...
Odrešenik666
23. 04. 2026 14.26
A ni delavec nasel??
SloButale
23. 04. 2026 14.24
Dobro da ni kosil naš novi pošteni predsednik, ki nikoli ni bil obsojen.
FrancRode
23. 04. 2026 14.18
Dobrota je sirota.
Vse stransko
23. 04. 2026 14.10
No, ta tip res ni za drugo, kot pridno travo kositi.
SpamEx
23. 04. 2026 14.19
Je pa vsaj človek in se ne obnaša kot maj..n to je pa tudi nekaj vredno
Grande cojones
23. 04. 2026 14.08
Nikoli tega ne bi povedal. Sem najditelj in to je moje. Zlato raste in ga pustiš rasti... Naivec na kvadrat!
Dolenjc5
23. 04. 2026 13.47
pri nas bi pripadale _upanu če je to Jankovič
proofreader
23. 04. 2026 13.43
Pri nas je ravno obratno, župan si jih kupuje z denarjem iz desetine.
magnusen
23. 04. 2026 13.37
Bravo mojster, tudi v naslednjem življenju boš kosil travo...
flojdi
23. 04. 2026 14.42
??se so posteni./mene so naucili da kar ni moje NI MOJE.in tega se mislim drzat" do Matilde.
zmerni pesimist
23. 04. 2026 13.31
Eno bi lahko poštenemu delavcu dali
SpamEx
23. 04. 2026 13.35
V Sloveniji v takih primerih če ni lastnika obdrži najditelj
Ajoj23
23. 04. 2026 14.04
SpamEx, verjetno je kašna fora da je v času dela našel in zato pripadajo občini ali kej takega
cecen
23. 04. 2026 14.46
Fora je samo v tem, da ga bo nekdo na občini po dolgem in počez ..... Z občinskim denarjem bodo popravili par klopc v parku, se potrepljali po ramenih in dali v lokalni časopis kako so fajn vnovčili zlato, ploščice bodo končale v zasebnih sefih. Zlato lahko čez noč postane neizsledljivo . Reveža so konkretno za nos pa še kje drugje povlekli.
SpamEx
23. 04. 2026 13.17
ammm
