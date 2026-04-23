Občina Bannewitz bo lahko obdržala zlato, ki ga je delavec našel med košnjo trave

Zlate ploščice je oktobra lani med košnjo občinske zelenice odkril uslužbenec občine Bannewitz, je povedal župan Heiko Wersig in dodal, da je zatem prejel veliko elektronskih sporočil, klicev in pisem od domnevnih lastnikov.

Nihče od občanov, ki so trdili, da je zlato njihovo, pa ni uspel dokazati lastništva na ustrezen način, torej z računom ali serijsko številko, odtisnjeno na ploščicah.

Prejšnji petek je nato poteklo zakonsko predpisano obdobje, ki omogoča dokazovanje lastništva. Po iztečenem roku se lahko glede tega, kaj bodo z zlatom storili, odloči občina Bannewitz.