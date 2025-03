Občina Ravna Gora bo mladim družinam podarila pet zazidljivih zemljišč

Če ste mlajši od 40 let in poročeni, vam podarimo zazidljivo parcelo v vrednosti 50 tisoč evrov. S tem vabilom je skušala hrvaška občina Ravna Gora, ki leži nedaleč od slovenske meje, zmanjšati odseljevanje s podeželja. Prednost pri prijavi na razpis so imeli domačini, a je bil odprt za vse. Eden od parov si je zaradi tega celo predčasno obljubil večno zvestobo, pravijo na občini. Štiri od petih zemljišč že imajo lastnike, ti si morajo hiše zgraditi v treh letih. Župan pa mladim družinam že obljublja nove parcele.