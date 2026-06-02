'Obdobje deportacij': EU sprejela najstrožjo migracijsko zakonodajo v zgodovini

"Obdobje deportacij" se je v Evropski uniji začelo, je dejal Charlie Weimers, švedski konservativni evropski poslanec in eden od pogajalcev pri strogi migracijski zakonodaji. "Vsako leto v Evropi na stotisoče ljudi izgine v sivo območje oziroma v ilegalo, in to se mora končati," je dodal ter poudaril, da danes Evropsko unijo dejansko zapusti le majhen delež migrantov, ki nimajo zakonite pravice do prebivanja v Evropi. Politiki so namreč že pred časom obljubili povečanje deportacij migrantov brez urejenega pravnega statusa, poleg tega pa bodo nacionalne oblasti imele omogočeno izvajanje hišnih preiskav za izvrševanje odločb o deportaciji, poroča Guardian.

V Grčiji vse več migrantov FOTO: Profimedia

Osebe, ki jim je bila odrejena deportacija in za katere oblasti ocenijo, da ne sodelujejo ali predstavljajo nevarnost pobega, bi lahko bile pridržane do dveh let, z možnostjo podaljšanja na 30 mesecev. To je več kot po veljavni zakonodaji, ki določa največ 18 mesecev pridržanja. Tistim, ki ne bodo spoštovali odločbe o deportaciji, bi lahko zmanjšali socialne prejemke ali druge vrste pomoči. Nova uredba bo omogočila tudi vzpostavitev tako imenovanih zunanjih centrov za vračanje zunaj Evropske unije, kjer bi bile osebe brez urejenega statusa zadržane za nedoločen čas, dokler ne bi bile vrnjene v svojo matično državo. Zaenkrat še ni točno določeno, kje bodo, a se EU pogaja z več državami, predvsem v Afriki, o vzpostavitvi teh centrov. Poleg tega so se Svet Evropske unije, Evropski parlament in Evropska komisija dogovorili tudi o preiskavi domov migrantov ter zasegu osebnih predmetov, da bi zagotovili izvršitev odločbe o deportaciji. Pridržanje bo dovoljeno tudi za mladoletnike brez spremstva in družine z otroki, vendar le kot skrajni ukrep in "za najkrajše ustrezno obdobje ob upoštevanju največje koristi otroka", je navedeno v sporočilu za javnost Evropskega parlamenta.

Osebe, ki jih oblasti ocenijo kot varnostno tveganje, bi lahko prejele dosmrtno prepoved vstopa v EU, medtem ko je po veljavni zakonodaji najdaljša prepoved omejena na deset let. EU upa, da bodo novi ukrepi povečali število deportacij oseb, ki jim je bil zavrnjen azil, ki so prekoračile veljavnost vizuma ali nimajo pravice do prebivanja. Trenutno je v matične države uspešno vrnjenih le približno 20 odstotkov oseb, ki nimajo pravice ostati v Evropski uniji.

"EU posnema prakse ICE"

Predstavniki EU so zakon pozdravili kot pomemben korak pri upravljanju migracij. "Z novimi pravili imamo več nadzora nad tem, kdo lahko pride v EU, kdo lahko ostane in kdo mora oditi," je dejal Magnus Brunner, evropski komisar za migracije, ki je pripravil prvotne predloge zakonodaje. Mnogi so kritični do zakona, saj da ta posnema prakse ameriške službe za priseljevanje in carinski nadzor (ICE), ki je začela obsežno in strogo zatiranje migrantov brez urejenega statusa.

ICE v Minneapolisu FOTO: AP