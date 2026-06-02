Tujina

'Obdobje deportacij': EU sprejela najstrožjo migracijsko zakonodajo v zgodovini

Bruselj, 02. 06. 2026 17.54 pred 1 uro 4 min branja 14

N.V.
Migranti na otoku Lampedusa

Ali nov zakon o deportacijah migrantov v Evropski uniji postaja podoben strogim elementom priseljenske politike administracije Donalda Trumpa? Tako vsaj trdijo kritiki o najstrožji migracijski zakonodaji v zgodovini EU, ki predstavlja pomemben premik v migracijski politiki v zadnjih desetletjih.

"Obdobje deportacij" se je v Evropski uniji začelo, je dejal Charlie Weimers, švedski konservativni evropski poslanec in eden od pogajalcev pri strogi migracijski zakonodaji. "Vsako leto v Evropi na stotisoče ljudi izgine v sivo območje oziroma v ilegalo, in to se mora končati," je dodal ter poudaril, da danes Evropsko unijo dejansko zapusti le majhen delež migrantov, ki nimajo zakonite pravice do prebivanja v Evropi.

Politiki so namreč že pred časom obljubili povečanje deportacij migrantov brez urejenega pravnega statusa, poleg tega pa bodo nacionalne oblasti imele omogočeno izvajanje hišnih preiskav za izvrševanje odločb o deportaciji, poroča Guardian.

V Grčiji vse več migrantov
FOTO: Profimedia

Osebe, ki jim je bila odrejena deportacija in za katere oblasti ocenijo, da ne sodelujejo ali predstavljajo nevarnost pobega, bi lahko bile pridržane do dveh let, z možnostjo podaljšanja na 30 mesecev. To je več kot po veljavni zakonodaji, ki določa največ 18 mesecev pridržanja. Tistim, ki ne bodo spoštovali odločbe o deportaciji, bi lahko zmanjšali socialne prejemke ali druge vrste pomoči.

Nova uredba bo omogočila tudi vzpostavitev tako imenovanih zunanjih centrov za vračanje zunaj Evropske unije, kjer bi bile osebe brez urejenega statusa zadržane za nedoločen čas, dokler ne bi bile vrnjene v svojo matično državo.

Zaenkrat še ni točno določeno, kje bodo, a se EU pogaja z več državami, predvsem v Afriki, o vzpostavitvi teh centrov.

Poleg tega so se Svet Evropske unije, Evropski parlament in Evropska komisija dogovorili tudi o preiskavi domov migrantov ter zasegu osebnih predmetov, da bi zagotovili izvršitev odločbe o deportaciji.

Pridržanje bo dovoljeno tudi za mladoletnike brez spremstva in družine z otroki, vendar le kot skrajni ukrep in "za najkrajše ustrezno obdobje ob upoštevanju največje koristi otroka", je navedeno v sporočilu za javnost Evropskega parlamenta.

Osebe, ki jih oblasti ocenijo kot varnostno tveganje, bi lahko prejele dosmrtno prepoved vstopa v EU, medtem ko je po veljavni zakonodaji najdaljša prepoved omejena na deset let.

EU upa, da bodo novi ukrepi povečali število deportacij oseb, ki jim je bil zavrnjen azil, ki so prekoračile veljavnost vizuma ali nimajo pravice do prebivanja. Trenutno je v matične države uspešno vrnjenih le približno 20 odstotkov oseb, ki nimajo pravice ostati v Evropski uniji.

"EU posnema prakse ICE"

Predstavniki EU so zakon pozdravili kot pomemben korak pri upravljanju migracij. "Z novimi pravili imamo več nadzora nad tem, kdo lahko pride v EU, kdo lahko ostane in kdo mora oditi," je dejal Magnus Brunner, evropski komisar za migracije, ki je pripravil prvotne predloge zakonodaje.

Mnogi so kritični do zakona, saj da ta posnema prakse ameriške službe za priseljevanje in carinski nadzor (ICE), ki je začela obsežno in strogo zatiranje migrantov brez urejenega statusa.

FOTO: AP

Mélissa Camara, poslanka Zelenih v Evropskem parlamentu, je dejala, da besedilo "slabi procesne pravice, podaljšuje obdobja pridržanja in potrjuje prakse ICE, saj oblastem omogoča izvajanje hišnih preiskav".

Dogovor je sicer postal mogoč, potem ko je marca EPP skupaj s skrajno desnimi skupinami podprla strožje ukrepe za vračanje oseb brez urejenega statusa. "Ta dogovor ni namenjen ljudem, ki so v Evropo prišli zakonito, tistim, ki delajo, študirajo ali prispevajo k našim skupnostim, niti ljudem, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita. Gre za vzpostavitev skupnega evropskega sistema za obravnavo primerov, v katerih je oseba šla skozi pravni postopek in je bilo ugotovljeno, da nima pravice ostati," je dejala poslanka EPP iz Irske, Regina Doherty.

Problem pa je, kot je izpostavila predstavnica bruseljske organizacije Platforma za mednarodno sodelovanje o nedokumentiranih migrantih, Silvia Carta, ker bo ta zakon "stotisoče ljudi izpostavil škodi in nasilju". Od zapiranja v centre za pridržanje do razdruževanja družin in pošiljanja ljudi v države, ki jih sploh ne poznajo, je bila kritična.

"Na drugi strani Atlantika vidimo nasilje in strah, ki ju povzroča brutalno izvrševanje priseljenske zakonodaje s strani ICE. Evropa bi se morala učiti iz škodljivih posledic tega modela, ne pa ustvarjati njegove lastne različice," je še opozorila.

migranti deportacije evropska unija zakon

Princesa Charlene delila novo fotografijo z dvojčkoma
Največja past sodobnega starševstva: nenehno merjenje sreče
Slovenska aplikacija, ki jo otroci obožujejo
Zato so junijski otroci tako posebni
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
15 minut je lahko življenjskega pomena
Srčni tumor pri hčeri in možganski tumor pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Katere nevarne bolezni prenašajo klopi?
Ti stroški najbolj udarijo upokojence: največji skriti stroški, ki vam poberejo pokojnino
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
Umrl je novinar Peter Šalamon
Po 50. letu pride trenutek, ki ga mnogi moški niso pričakovali
Zakaj naj bi se na letalu izognili sedežu 11A: resnica za viralnim mitom
Sestre obnorele internet: v bikinijih ukradle vso pozornost
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Sanjski moški
