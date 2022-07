Obdukcija Jaylanda Walkerja razkrila: v telesu je imel 46 strelnih ran

Ko ga je policija pokosila s streli, je bil Walker neoborožen, posnetki policijskih kamer pa so pokazali, da so nanj streljali tudi, ko je bil moški že na tleh.

Kot so povedale oblasti, so Walkerja skušali ustaviti zaradi prometnega prekrška in vidne tehnične okvare na vozilu. Šef policije v Akronu Steve Mylett je na novinarski konferenci povedal, da osumljenec ni ustavil in je peljal naprej. To je sprožilo lov za 25-letnikom. Dodali so tudi, da so policisti mislili, da Walker strelja nanje.

V nekem trenutku je Walker nato upočasnil vožnjo in skočil skozi sovoznikova vrata. Takrat je moški tudi umrl pod streli policije. V avtu so kasneje odkrili tudi pištolo, vendar pa Walker, ko so policisti streljali nanj, ni bil oborožen.