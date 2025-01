Obdukcija morilca s Cetinja: ni bil tako pijan, kot so sprva domnevali

Črnogorska policija je sporočila podrobnosti obdukcije osumljenca, ki je ubil 12 ljudi, večinoma svojih bližnjih prijateljev in sorodnikov. Izkazalo se je, da je imel v krvi nižjo raven alkohola, kot so sprva domnevali. Direktor policijske uprave je povedal tudi, da motiv še ugotavljajo, a da del razloga za grozljivo dejanje morda tudi njegova osebnost – počutil naj bi se zavrnjenega, imel je nizek prag tolerance, naj bi bil ljubosumen.

OGLAS

Direktor Policijske uprave Črne gore Lazar Šćepanović je povedal, da je obdukcija trupla morilca s Cetinja pokazala, da je bil v "manj alkoholiziranem stanju", kot so sicer sprva predvidevali. "Ustno sem prejel informacijo, da je analiza krvi pokazala 0,40 grama alkohola na kilogram, enako kot analiza urina. Prav tako ni bil pozitiven na psihoaktivne snovi," je dejal Šćepanović. Je pa dodal, da je, glede na to, da je od zadnjega kaznivega dejanja minilo več ur, povsem možno, da je bilo v času morilskega pohoda v njegovi krvi več alkohola. Kot smo že poročali, je bil povod za nesrečo prepir v lokalu Velestovo. Storilec je po prepiru odšel domov in se vrnil z orožjem, nato pa ubil štiri ljudi in še tri ranil. "Prišlo je do verbalnega incidenta med storilcem in enim od ljudi, ki so kasneje umrli. Glede na posnetek iz lokala so se ljudje zabavali, šlo je za klasično veselico z glasbo. Vsi, tudi žrtve, so uživali v vzdušju, na posnetku je tudi storilec, ki s še eno osebo povsem običajno sedi za mizo," je povedal.

Tragedija na Cetinju FOTO: AP icon-expand

Motiv še ni znan Na vprašanje, kaj točno je bil motiv za tragedijo na Cetinju, Šćepanović še ni mogel točno dogovoriti. "Motiv še ugotavljamo. Gre za storilca kaznivega dejanja, ki je pobil svoje najbližje, znance in družinske člane ter izražal surovost in agresijo do otrok," je dejal. Povedal je tudi, da je osebno govoril z družinskimi člani žrtev in policisti, ki so storilca poznali, prebral pa je tudi izjave prič, ki so ga dobro poznale. Kljub temu da točnega odgovora še nimajo, je razkril, kje bi ga lahko iskali. "Pri tako kompleksih in pošastnih kaznivih dejanjih menim, da se motiv vidi v tem, da gre za osebo, ki ni bila sprejeta v družbe. Počutil se je zavrnjenega in neprilagojenega. Imel je nizek prag tolerance, bil je nagnjen k agresivnim, hitrim in nenadzorovanim reakcijam ter kazal občutke odvisnosti – ne od psihoaktivnih substanc in alkohola, temveč do ljubosumja. Ni imel ožje družine, ni bil uspešen kot oče. Morda se je bal nekoga, ki naj bi proti njemu pričal v sodnem postopku," je povedal Šćepanović. Pristojni so po poročanju TV Vijesti povedali, da je bil storilec v preteklosti že kaznovan zaradi nasilja v družini, obsojen pa naj bi bil tudi zaradi nedovoljenega posedovanja orožja.

Policiji očitajo, da se je lagala o prijetju morilca iz Cetinja Po množičnem umoru na Cetinju se Črna gora sooča z globokimi političnimi napetostmi. Premier Milojko Spajić je poudaril, da se država spopada s kroničnim pomanjkanjem policijskih kadrov, vršilec dolžnosti direktorja policijske uprave Lazar Šćepanović pa je prejšnjo vlado obtožil razcveta organiziranega kriminala v zadnjih treh desetletjih. Nekdanji predsednik Milo Đukanović je policijo kritiziral zaradi počasnosti, češ da števila žrtev niso bili sposobni sporočiti več ur. Nekdanji premier in vodja Državljanskega gibanja URA Dritan Abazović pa je zatrdil, da policija napadalca v ključnih trenutkih ni mogla identificirati in da ga je celo zamenjala za enega od svojih inšpektorjev.

Srečanje policistov in osumljenca FOTO: Posnetek zaslona videoposnetka črnogorske policije icon-expand

"Dva policista sta opazila, da en moški med njima ne komunicira z ostalimi. Ko sta ga hotela priklicati, je začel bežati. Takrat sta ugotovila, da je bil med policisti," je povedal Abazović. A na policijski upravi so njegove navedbe zavrnili kot netočne in zlonamerne ter poudarili, da obstajajo dokazi nadzornih kamer, ki potrjujejo njihovo verzijo dogodkov. S posnetka, ki ga je objavila policija, je razvidno, da se je osumljenec sprehajal po dvorišču proti glavni ulici. Ko je prišel do glavne ulice, pa so policisti sprva stekli mimo njega. Kritiki se sprašujejo, ali so se v tistem trenutku sploh zavedali, da proti njim hodi osumljenec. Kmalu zatem so se ustavili in obrnili proti osumljencu, ki pa se je nato ustrelil in padel po tleh. "Posnetek jasno nakazuje logiko, da se morilec ne vrne nazaj, od koder je prišel, saj ve, da so policisti tako za njim kot pred njim in da je v brezizhodni situaciji, nato pa po ukazu policistov naredi samomor," so pojasnili na policiji. "Posnetki zavračajo vse manipulacije, zlasti tisto, ki jo je izrekel nekdanji premier in nekdanji predsednik sveta za nacionalno varnost Dritan Abazović," so povedali na ministrstvu za notranje zadeve in upravi policije. Pojasnili so še, da morajo policisti pri tako zapletenih policijskih nalogah upoštevati nevarnost navzkrižnega ognja in zasledovano osebo spraviti pod nadzor, ne da bi pri tem tvegali življenja državljanov in policistov.