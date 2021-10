Obdukcija ni prinesla odgovora, zakaj je umrl zaročenec Gabby Petito

Čeprav preiskovalci smrti Petitove niso izrecno povezovali z njenim zaročencem, je vseeno dejstvo, da jo je Laundrie med zadnjimi videl živo. Ker Laundria zdaj ni več, bodo mnoga vprašanja ostala brez odgovora. Zato bodo preiskovalci morali še podrobneje analizirati tragičen dogodek.

Med najpomembnejšimi komponentami preiskave je prizorišče zločina, je dejal Paul Belli, upokojeni poročnik šerifovega urada okrožja Sacramento in predsednik Mednarodnega združenja preiskovalcev umorov.

Mrliški oglednik je dejal, da je Gabby Petito umrla zaradi posledic davljenja oziroma zadušitve in dodal, da je njeno truplo v divjini ležalo tri do štiri tedne, preden so ga našli. "Zadušitev pomeni, da je nekoga zadavila človeška sila. Mehanska sila ni bila vpletena," je za CNN povedal mrliški oglednik.

Nekdanji zvezni tožilec Neama Rahmani je mnenja, da uboji, ki vključujejo davljenje kažejo na "čustven element".

Prejšnji teden so preiskovalci skupaj s posmrtnimi ostanki Laundrija našli tudi osebne predmete, vključno z nahrbtnikom in zvezkom. Predmete bodo v laboratorijih FBI-ja skrbno pregledali, posušili zvezek, poskušali obnoviti pisavo in sproti odrivali, ali se na njih nahajajo prstni odtisi.

Beležnica bi lahko vsebovala informacije, kot so Laundriejevi motivi, njegova čustva do zaročenke in druge zapiske.