Obdukcija trupla na prizorišču volilnega zločina

V ZDA še vedno preštevajo glasovnice, v Georgiji se jih bodo lotili znova, z ročnim štetjem. Toda velika večina Američanov – razen Donalda Trumpa in njegovih največjih pristašev – že priznava zmago Joea Bidna in ne verjame v veliko volilno zaroto. Začenja pa se razprava, zakaj je šlo tako na tesno, oziroma, zakaj so ankete znova tako zgrešile razpoloženje volilnega telesa.

icon-expand Merilci javnega mnenja so se štiri leta pripravljali, da ugotovijo namere ameriških volivcev, a so znova udarili mimo. FOTO: AP

"Spraševanje po obdukciji predvolilnih anket je na tej točki podobno kot spraševati mrliškega oglednika o vzrokih smrti, ko je truplo še vedno na prizorišču zločina," je slikovit Nate Cohn, strokovnjak New York Timesa za volitve, merjenje javnega mnenja in demografijo. Kar je ta hip jasno, je da so ankete znova sistematično podcenile podporo Trumpu v nekaterih ključnih zveznih državah, podobno kot pred štirimi leti. Senca iz 2016 je demokrate preganjala že tedne pred volilnim torkom, ko so napovedi o krepkem vodstvu Bidna hkrati zbujale skomine po modrem valu, volilni prevladi, s katero bi dobili ne le predsednika, pač pa tudi večino v obeh domovih kongresa. "Ali lahko zaupamo anketam ali pa bomo znova padli v isto past?" se je sredi oktobra spraševala Sue Halpern iz časnika The New Yorker. Tvorci modelov, na katerih temeljijo rezultati anket, so predvsem zagotavljali, da so razumeli svoje takratne pogreške in dali večjo težo slabše izobraženim volivcem, ki v večji meri podpirajo Trumpa. Toda nekateri, ko Patrick Murray z univerze Monmouth so hkrati priznavali, da tudi takšni popravljeni modeli niso povsem odpravili zgrešenih rezultatov iz 2016, ko so jih uporabili na takratnih anketah. Ob vsem česanju modelov je jasno, da so ankete presek trenutka in ne napoved. Z njimi ni mogoče zajeti nenadnih zasukov, ko ga pripisujejo obratu še neodločenih volivcev k Trumpu pred štirimi leti, ki ga je sprožil takratni direktor FBI James Comey s pismom kongresu o nadaljevanju preiskave o e-pošti Hillary Clinton. Poleg tega očitno obstaja Trumpov faktor, ki ga je zelo težko zajeti v napovedi. Eden od gurujev modernih volilnih napovedi Nathan Silver je konec prejšnjega desetletja sprožil trend obsežnih statističnih modelov, ker so bile njegove volilne napovedi izjemno natančne, 2012 je pravilno napovedal zmagovalca v vseh zveznih državah. A se je tudi on pridružil polomu v 2016. Volilna preročišča so si na kongresnih volitvah v 2018 povrnila nekaj zaupanja, ker so bila znova veliko bolj natančna. Toda letos, ko je bil na glasovnicah znova Trump, so volilne napake po zveznih državah kljub vsem popravkom skoraj enake zgrešenim napovedim izpred štirih let. Še bolj mimo so udarile na ravni celotnih ZDA, Biden vodi za pet odstotnih točk, pripisovali so mu zmago za vsaj osem. Hkrati je res, da štetje še vedno ni končano.

Ugibanja o polomu Cohn ponovitvi napake iz 2016 pripisuje dvema možnostima, ali so analitiki povsem napačno razumeli, kaj se je zgodilo pred štirimi leti in zaradi tega narobe pokrpali svoje volilne modele. Ali pa merjenje volilnega razpoloženja postaja vse bolj težavno, zato tudi popravki niso odpravili novih težav. Slednje po besedah demokratskega analitika Nicka Gourevitcha pomeni, da bi z uporabo takratne metodologije dobili še slabše rezultate, hkrati pa so "svoje podatke jemali veliko bolj konservativno, toda očitno še vedno ne dovolj, da bi odpravili težavo." Prve ugotovitve kažejo na temeljno nerazumevanje vedenja velikih demografskih skupin, ne samo belih, slabše izobraženih volivcev, precej na majavih nogah naj bi bila denimo tudi ocena razpoloženja starejših volivcev, ki naj bi se po anketah sodeč zasukali k Bidnu. Modeli so morda popravljeni, toda surovi podatki, ki jih vnašajo vanje, so v štirih letih postali še manj natančni in izničili napore njihovih avtorjev.

icon-expand Ob rekordni udeležbi in pandemiji je milijone Američanov glasovalo predčasno, na volilni torek so na voliščih vseeno vile vrste pozno v noč.

Za nenatančnost podatkov že kroži več razlag. Ena govori o volilni sramežljivosti. Denimo nekdanjih podpornikov demokratske stranke, ki sedaj podpirajo republikanca, a to skrivajo, še posebej ker je ta deležen nenehnih obtožb o rasizmu, šovinizmu in sovraštvu do tujcev. Druga verzija argumenta sramežljivosti pravi, da je Trump z letih nenehnih napadov na medije in merjenja javnega mnenja ustvaril silen dvom v te institucije, kar njegove podpornike odvrača od sodelovanja v anketah. V štirih letih trumpizma je močno narasla politična udeležba na levici, naprednjaški aktivisti so zbrali rekordne vsote donacij Američanov in se množično udeleževali vseh glasovanj, tudi takšnih, ki so prej minila skoraj neopazno. Levo usmerjena novičarska televizija MSNBC je v tem času beležila rekordno rast gledanosti, kar morda pomeni tudi večjo pripravljenost njenih gledalcev za odgovarjanje na ankete. A rekorde je beležil tudi drugi pol, konservativna medijska krajina na čelu s Fox News. In če drži mnenje republikanski analitika Jona McHenryja, da Trumpovi volivci neradi sodelujejo v anketah, je to lahko vzrok za vnovičen razkorak med napovedmi in rezultati. Morda je napovedi pokvarila rekordna udeležba, ki naj bi analitikom sicer olajšala delo, saj teorija pravi, da odpravi negotovost o demografski sestavi volivcev, ki so oddali svoj glas. Mnoge ankete so kazale, da med verjetnimi volivci prednjačijo demokrati, kar je bilo nenavadno, saj imajo ponavadi demokrati prednost pri številu registriranih volivcev, republikanci pa pri verjetnih volivcih, torej tistih, ki v resnici pridejo na volišča. Toda na Floridi, eni redkih zveznih držav, kjer sproti objavljajo strankarsko pripadnost udeležencev volitev, se je pokazalo, da je na volišča prišlo več registriranih republikancev kot registriranih demokratov, čeprav je slednjih več za 1,5 odstotne točke. Kar pomeni, da je velika udeležba koristila Trumpu in da so jo napovedi na podlagi anket ocenile povsem napačno.



Precejanje pristranskosti Zanimivo je, da so bile meritve volilnega razpoloženja iz februarja in marca zelo podobne volilnim rezultatom, nato pa so začele grešiti. "Skoraj celotno napako na ravni države je mogoče pojasniti s poskokom odziva med demokrati po izbruhu pandemije. Zgodba gre takole, po sprejemu ukrepov(v nekaterih zveznih državah) so demokrati, ki so ostali zaprti doma, začeli odgovarjati na telefonske klice, ker niso imeli početi kaj drugega," razmišlja demokratski anketar David Shor. To posredno potrjujejo ugotovitve merilcev javnega mnenja, da je pandemija zvišala odzivnost volivcev za sodelovanje v anketah. Biden je začel pridobivati podporo v z virusom najbolj prizadetih območjih, kar so analitiki pripisali domnevi, da pandemija koristi demokratu. Toda po Shorevi hipotezi niso izmerili spremembe volilnega razpoloženja, pač pa dolgčas Bidnovih podpornikov, ki so ga odganjali tudi s sodelovanjem v anketah.

icon-expand Demokrati so računali na glasove latinosov, a jih je morda Trump na svojo stran pridobil dovolj, da je presegel napovedi. FOTO: AP

Cohn k temu dodaja, da ni nikakršnih dokazov o slabših rezultatih Trumpa na območjih, kjer se je pandemije širila najhitreje. Prvi rezultati kažejo, da naj bi mu na njih šlo celo bolje, kot na tistih z nižjo ravnijo okužb. To je najbolj očitno v Wisconsinu, trenutno eni najbolj prizadetih zveznih držav, a hkrati volilnemu bojišču, kjer so ankete najbolj podcenile moč Trumpa. Posebno poglavje so latino volivci, ki naj bi predsedniku pomagali do zmagali na Floridi, ankete pa so povsem zgrešile njihov zasuk Trumpu. Ni šlo le za priseljence s Kube in Venezuele, ki zbežali pred tamkajšnjimi socialističnimi režimi, sedaj pa nasedli oglasom o socializmu Bidna in demokratov, predsednik naj bi zabeležil precejšnjo rast podpore v latino skupnostih po vseh ZDA. Če to drži, pomeni, da imajo ankete velike težave pri zajemanju ustreznega vzorca med latino volivci. To je tudi izhodišče Shora, ki ne verjame razlagam o takšni ali drugačni sramežljivosti volivcev. "Ljudje v povprečju povedo resnico, ko jih vprašaš, koga bodo volili. Razlog za zgrešene napovedi je, ker so v anketah na ta vprašanja odgovarjali napačni ljudje," je prepričan. Iz preprostega razloga, ker je ena skupina ljudi navdušeno pripravljena deliti svoje mnenje, druga pa sploh ne. "Dokler bo obstajala ta pristranskost, se bo precejala navzdol na karkoli počneš(s surovimi podatki)," poudarja.





Smetje in laži Ob tem se pojavlja še ena težava, analiza volilnih napovedi v temelji na vzporednih volitvah, v največji meri na raziskavi, ki jo opravlja organizacija Edison Research. Toda ta "ni nič bolj varna pred sistemskimi pristranskostmi in metodološkimi nesmisli kot denimo(precej zgrešena)oktobrska volilna anketa v zvezni državi Ohio. Vzporedne volitve so zelo podobne rednim anketam, le da so še slabše," meni Gilad Edelman iz časnika Wired. Še posebej letos, ko je bilo milijone glasovnic oddanih predčasno in so morali volivce o njih spraševati prek telefona. Tako kot so to počele vse predvolilne ankete. Kar pomeni enako težavo z oblikovanje reprezentativnega vzorca, ki bi resnično odseval udeležence volitev. Ker morajo vzporedne volitve ustrezati dejanskim rezultatom volitev, njihovi izvajalci prilagajajo obtežbo posameznih skupin, dokler ne dobijo "prave" slike. To pa lahko pomeni, da posameznim kategorijam volivcev, ki so že tako preveč poudarjene, dajo še večji vpliv na končni rezultat. Edelman kot posledico takšnega mešetarjenja vidi dvomljivo ugotovitev, da naj bi 55 odstotkov belih volivk podprlo Trumpa. "Vzporedne volitve so smetje, vsaka pametna oseba sedaj že ve, da iz njih ne sme sklepati o volilnem telesu, saj je njihovo vzorčenje popolnoma zgrešeno," je oster tudi Lee Drutman, politolog liberalne mnenjske organizacije Nova Amerika.

icon-expand Podporniki Donalda Trumpa ne zaupajo medijem in anketarjem pogosto ne želijo odgovarjati na njihova vprašanja. FOTO: AP

New York Times se skuša opreti na geografske analize, pri katerih opazujejo dejanske rezultate posameznih volilnih okrožij skozi čas in na podlagi tega sklepajo o zasukih volilnega telesa. Toda Brian Schaffner, politolog in anketar z univerze Tufts, trdi, da na podlagi zbirnih podatkov ne moremo sklepati o vedenju posameznikov in da gre za različico tako imenovane "ekološke zmote". Čeprav veliko pripadnikov določene demografske skupine živi na enem območju, to še ne pomeni, da so gonilo premika v volilnih rezultatih. "Lahko rečeš, da se je ta latino volilna enota zasukala k republikancem, toda morda so beli volivci v njej zaradi kateregakoli razloga v večjem številu glasovali za republikance, morda kot odziv na vse večjo etnično raznolikost volilne enote," opozarja Schaffner. Kar seveda ne pomeni, da so prve razlage o odločitvah volivcev napačne. Pač pa, da tega (še) ne vemo. "Številni analitiki in komentatorji prehitro skočijo na pomanjkljive vire podatkov, kar pogosto ustvari razlage, ki se širijo, tudi ko jih boljši podatki in analize spodbijajo," pojasnjuje John Sides, politolog iz univerze Vanderbilt. Takšni boljši podatki bodo na voljo v začetku prihodnjega leta, ko bodo zvezne države objavile, kdo je volil in kdo ne. Volivci namreč lažejo ne samo v predvolilnih, pač pa tudi v povolilnih anketah, po besedah Schaffnerja so pri slednjih še posebej neiskreni tisti z univerzitetno izobrazbo. Križanje te podatkovne baze z obširnimi raziskavami javnega mnenja bo dalo bolj natančno sliko, kako so Američani volili v 2020. Toda tega ne bomo izvedeli do prihodnjega poletja, vse prej je običajen medijski hrup, dokler se vroča tema lahko prodaja.



Zadnji boj Industrija merjenja javnega mnenja je brez dvoma v krizi, njena največja težava je šibek odziv Američanov. Neprofitna mnenjska organizacija Pew Research je lani poročala, da na sto klicanih telefonskih številk dobijo le še šest odgovorov. Komercialni anketarji naj bi imelo še slabše odzive, a teh podatkov ne objavljajo. Raziskovalci se skušajo na različne načine upreti tovrstnim težavam, toda metoda naključnega sestavljanja vzorcev že desetletja zastarevajo, je prepričan Spencer Roberts iz časnika Jacobin. Politični analitiki bi morali svojo orodjarno razširiti z novimi orodji, rezultate anket postaviti v presek z javno dostopnimi podatki o političnih donacija, številu prostovoljcev v kampanjah, udeležbi na političnih shodih. Nenazadnje morda celo z gledanostjo najbolj ideoloških novičarskih televizij – morda sta jutranji in večerni program Fox News pralnica možganov za nazadnjaške gledalce (tako kot MSNBC razpihuje prepričanja naprednjaških), toda ko je Foxov voditelj Tucker Carlson letos postavljal rekorde gledanosti, je bil to dober znak, da bo zelo veliko Američanov volilo za Trumpa.

icon-expand Eden od gurujev modernih volilnih napovedi Nathan Silver trdi, da so "ankete lahko še slabše, pa bodo še vedno boljše kot splošno sprejete modrosti". FOTO: AP