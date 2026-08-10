'Obe sva ponosni na evropsko krščansko dediščino in jo želiva zaščititi'

Giorgia Meloni in Mette Frederiksen sta v skupnem sporočilu po poročanju Politica poudarili, da se njuni politični pogledi v številnih vprašanjih razlikujejo, vendar ju povezuje prepričanje, da Evropa ne sme dopuščati nenadzorovanih migracij. Obe državi sta po zaostritvi razmer v Ceuti Evropsko komisijo pozvali k takojšnjemu ukrepanju na zunanjih mejah EU. Njuno pismo je podprlo še 20 evropskih voditeljev.

Italija je medtem postala ena najglasnejših kritičark španske leve vlade in njene migracijske politike. Rim je v petek napovedal tudi mejne kontrole za potnike, ki prihajajo iz Španije.