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'Obe sva ponosni na evropsko krščansko dediščino in jo želiva zaščititi'

Rim, 10. 08. 2026 18.23 pred 6 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Giorgia Meloni in Mette Frederiksen

Italijanska premierka Giorgia Meloni in danska premierka Mette Frederiksen sta kljub različnim političnim izhodiščem znova pozvali k strožjemu nadzoru nezakonitih migracij v Evropi. Povod za skupni poziv je bil vstop več tisoč nezakonitih migrantov v špansko enklavo Ceuta konec julija.

Giorgia Meloni in Mette Frederiksen sta v skupnem sporočilu po poročanju Politica poudarili, da se njuni politični pogledi v številnih vprašanjih razlikujejo, vendar ju povezuje prepričanje, da Evropa ne sme dopuščati nenadzorovanih migracij. Obe državi sta po zaostritvi razmer v Ceuti Evropsko komisijo pozvali k takojšnjemu ukrepanju na zunanjih mejah EU. Njuno pismo je podprlo še 20 evropskih voditeljev.

Italija je medtem postala ena najglasnejših kritičark španske leve vlade in njene migracijske politike. Rim je v petek napovedal tudi mejne kontrole za potnike, ki prihajajo iz Španije.

Migranti v Ceuti
Migranti v Ceuti
FOTO: AP

Premierki sta opozorili na posledice, ki jih po njunih besedah prinašajo nenadzorovane migracije: od višje stopnje kriminala in pritiska na javne storitve do zmanjševanja zaupanja prebivalcev v institucije.

Po njunem mnenju so navadni ljudje "predolgo plačevali previsoko ceno zaradi nenadzorovanega priseljevanja," navaja Politico.

"Obe sva ponosni na evropsko krščansko kulturno dediščino in jo želiva zaščititi. Pričakujeva, da bodo tisti, ki pridejo v najini državi in se odločijo, da bo Evropa njihov dom, spoštovali naše vrednote in nam ne bodo vsiljevali načina življenja, ki ga ne delimo," sta dodali.

migracije EU Giorgia Meloni Mette Frederiksen meje

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Kod.
10. 08. 2026 18.29
Pričakujeva, da bodo tisti, ki pridejo v najini državi in se odločijo, da bo Evropa njihov dom, spoštovali naše vrednote in nam ne bodo vsiljevali načina življenja, ki ga ne delimo," sta dodali.......👍
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