'Obema je bilo jasno, da bo le en preživel ta boj. Ali on ali jaz'

Ko je posnetek začel krožiti po družbenih medijih, je bil Grigorjev na obisku pri bratu. V enem od pogovorov, ki kroži na družbenih omrežjih je dejal: "Sedeli smo in pili čaj, ko mi je mlajši brat pokazal posnetek. Vendar ga sam nisem mogel pogledati. Še vedno si nisem ogledal posnetka. Po eni strani zaradi svoje vesti. Zelo težko se je spet vrniti tja, to gledati in se spominjati. Težko bi to bilo znova videti. Toda moja žena in svakinja sta si ga ogledali. Bili sta presenečeni, nista pričakovali, da sem takšen. Moji sorodniki in prijatelji pravijo, da niso vedeli, da sem takšen. Rekli so, da sem boljši od njih."

S tem je mislil na dejstvo, da je na koncu upošteval željo umirajočega ukrajinskega vojaka: "Pusti me, naj s sveta odidem v miru, ne dotikaj se me več, pusti me umreti. Pojdi stran, prosim. Želim odditi sam."