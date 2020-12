Obeta se dogovor o sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom po brexitu

Britanski uradniki so povedali, da se strani še vedno ne strinjata glede ribištva in drugih vprašanj, vključno z enakimi konkurenčnimi pogoji. Vendar pa bi lahko dogovor o prihodnjih odnosih po brexitu dosegli že drevi, so dejali.

Tudi več evropskih diplomatov je poudarilo, da bi bil lahko dogovor dosežen pred božičnim premorom. Eden od njih meni, da bi se lahko to zgodilo že nocoj, navaja FT.

Po navedbah vira, ki je dobro obveščen o pogajanjih, je bil napredek narejen pri tem, kako bodo prihodnja pogajanja o pravicah do ribolova povezana z dostopom do trga za dobrine. To je ključno vprašanje za sklenitev dogovora.

Francija je danes izrazila nasprotovanje temu, da bi pogajanja podaljšali v prihodnje leto. "To moramo končati v prihodnjih dneh - ta pogajanja bi se morala končati novembra," je dejal francoski državni sekretar za evropske zadeve Clement Beaune. Dodal je, da je bolje, da se pogajanja končajo brez kot pa s slabim dogovorom.