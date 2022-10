Obglavljen pripadnik LGBTQI+ skupnosti v Palestini

Trditve, da naj bi bil ubit, ker je bil homoseksualec, so označili za govorice.

Njegovi prijatelji v Izraelu verjamejo, da je bil pred umorom ugrabljen in odpeljan na Zahodni breg, čeprav jasnih dokazov za to ni. Videoposnetek s kraja umora v Hebronu se je razširil po družbenih omrežjih in sprožil ugibanja o motivu storilca.

Ahmad Abu Murkhiyeh naj bi po poročanju tujih medijev zadnji dve leti živel v Izraelu kot prosilec za azil, potem ko so palestinske oblasti priznale, da bi bilo njegovo življenje ogroženo, če bi se vrnil v Palestino.

Najbolj konservativen del palestinske in izraelske družbe homoseksualnost zavrača. Poročila kažejo, da je Ahmad pobegnil od doma na podlagi humanitarnega dovoljenja v upanju, da bo šel v Kanado. Aktivistka Natali Farah je za izraelski časopis Haaretz povedala, da so Ahmada v skupnosti imeli radi ter da je bil prijazen fant.

Rita Petrenko, ustanoviteljica Al-Bayt Al-Mukhtalif, neprofitne organizacije za opolnomočenje arabske skupnosti LGBTQI+, je povedala, da je pomagala urediti Ahmadove azilne dokumente v pripravah na njegovo morebitno selitev v Kanado in da je aktivno sodeloval v skupinah za razpravo o LGBTQI+. Petrenkova je mladeniča opisala kot pridnega in inteligentnega in obžalovala, da ga niso premestili na varno v Kanado, preden mu je bilo na tako brutalen način odvzeto življenje.

Tudi Palestinci so izrazili ogorčenje zaradi obglavljenja. Voditelj radijske postaje Karama, ki ga citira Times of Israel, je dejal, da je zločin "prestopil vse meje v naši družbi, bodisi v smislu morale, običajev ali osnovne človečnosti". Približno 90 Palestincev, ki se identificirajo kot LGBTQI+, je trenutno prosilcev za azil v Izraelu, poroča BBC, potem ko so bili žrtve diskriminacije v svojih domačih skupnostih.