Obglavljenega učitelja s fatvo obsodili na smrt

Kot je znano, je tragičen tok dogodkov sprožilo predavanje o svobodi govora, na katerem je Paty dijakom pokazal karikature preroka Mohameda. Ogorčenje se je hitro začelo širiti po družbenih omrežjih in se stopnjevalo vse do pozivov k smrti omenjenega učitelja. V petek, enajst dni po predavanju, je grožnje uresničil 18-letni begunec čečenskega porekla Abdulah Abujezidovič. Dermanin je zato opozoril, da morajo več pozornosti nameniti širjenju sovražnih vsebin na spletu in jih v kali zatreti.

Minister je še napovedal, da je po napadu pod drobnogledom kar 51 različnih organizacij, vladi pa je predlagal razpustitev nekaj združenj. Sicer danes po vsej državi potekajo policijske preiskave. Osredotočajo se na posameznike, ki so že na radarju obveščevalnih služb in ki preko pridig ali z objavami na družbenih omrežjih širijo sovraštvo. Prav tako z vso resnostjo obravnavajo posameznike, ki so na spletu delili mnenje, da si je učitelj smrt zaslužil oziroma, da je "prosil za to, kar se mu je zgodilo", je še dodal minister.

Napovedal je tudi izgon 231 podpornikov radikalnega islamizma. Med njimi jih je 180 v zaporu, ostalih 51 pa jih nameravajo v kratkem aretirati, je še dodal.