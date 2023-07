Običajen dan na plaži, potem pa je prišel tank

Kot poročajo lokalni mediji, se v bližini divje plaže nahaja vojaški poligon, območje pa naj bi bilo v lasti ministrstva za obrambo. Kljub temu pa sta prihod tanka T-72 in njegovo manevriranje med kopalci krepko razjezila nekatere. Povedali so, da se na obalo Andrejevskega jezera hodijo sončit že več let, vendar so pred dnevi vojaki tjumenske višje šole za vojaški inženiring "izkopali več rovov in poti v okolici jezera, ker mislijo, da ta pripada njim".

"Na plažo smo prišli ob 11. uri dopoldne, se sončili in plavali, nato pa je brez opozorila 'priletel' tank s polno hitrostjo. Povsod sama para, dim, močno je smrdelo po gorivu. Naredili so nekaj krogov, nato pa odšli," je povedal očividec.

Nasprotno pa v vojaški šoli pravijo, da je območje prepovedano za zbiranje civilistov. "Nič se ni zgodilo. To je ozemlje ministrstva za obrambo in na splošno sta civilistom prepovedana zbiranje ter plavanje na območju. Vsa okolica je prekopana. To je naše vadbišče. Tank se je enostavno zapeljal iz gozda, se obrnil in odpeljal nazaj, to je vse. Seveda, nihče ni nikogar ogrožal," so sporočili iz vojaške šole.

To pa vsekakor ni prvo srečanje ruske vojske in ljudi, ki uživajo na plaži. Nedavno je helikopter Ka-52 v zelo nizkem letu razpihoval dežnike, brisače in ležalnike ob azovski obali na jugu Ukrajine.