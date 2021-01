Obilica snega na Balkanu, v Črni gori z džipi izvlekli nasedel avtobus

Snežiti je začelo tudi na območju Petrinje in Gline, kjer je nedavno hude posledice pustilo več potresov. To predstavlja veliko težavo, saj je ogromno ljudi ostalo brez strehe nad glavo. "Ljudje živijo v neprimernih razmerah, ne samo v kočah brez stranišč ali običajnih šotorih, ampak tudi brez ogrevanja," poroča 24Sata.

V BiH je zaradi snega, ki je zapadel ponoči, ponekod pa še pada, otežen promet čez nekatere gorske prelaze. Na območju jugozahodne Bosne (Kupresa in Tomislavgrada) dodatne težave voznikom povzroča močan veter, ki dela snežne nanose. Na območju Ključa in Sanskega Mosta pa megla zmanjšuje vidljivost.

Večina cest je mokrih in spolzkih, zato voznike pozivajo, naj vozijo previdno in prilagodijo vožnjo trenutnim razmeram na cesti. Opozorili so jih še, naj na pot ne hodijo brez zimske opreme. Kot poroča N1, je bil za območje jugovzhodne Bosne izdan oranžni, za vsa ostala območja Bosne pa rumeni meteorološki alarm.

Pričakujejo, da bo v naslednjih 24 urah na območju Foče zapadlo še od 20 do 35 centimetrov snega, zlasti v gorskih predelih regije. Od 10 do 25 centimetrov pričakujejo tudi v gorskih predelih na območju Banjaluke in Višegrada. Od 10 do 20 centimetrov snega naj bi zapadlo še na območju Tuzle, Bihaća, Livna in Sarajeva, od 5 do 10 centimetrov pa na območju Prijedora, poroča N1.

V Črni gori z džipi iz snega potegnili avtobus, poln potnikov

Sneg je pobelil tudi Črno goro – v Nikšiču na smučišču Vučje je zapadlo 80 centimetrov snega. Tudi tam so vremenske razmere prinesle nekaj nevšečnosti. Med drugim so napovedane tudi poplave.