Obilno deževje na zahodu Nemčije: poplave in zemeljski plazovi

Po navedbah notranjega ministrstva v Posarju so poplave prizadele veliko območje, najhuje pa je na jugovzhodu zvezne dežele. Zaradi naraslih rek so morali evakuirati ljudi v prestolnici Saarbrücken in drugih krajih. Namestili so jih v šolah. Poplavljenih je bilo tudi več domov za starejše.

Policija je sporočila, da so se razmere davi nekoliko umirile. Po navedbah predstavnika operativnega centra so vodostaji reke Saar in drugih vodotokov že dosegli vrhunec ali so začeli upadati. Reševalci so sicer še vedno na terenu. Obseg škode še ocenjujejo.

Po podatkih nemškega urada za varstvo okolja in varnost pri delu so območje prizadele poplave, kakršne se zgodijo na 20 do 50 let. Nemška vremenska služba (DWD) je v manj kot 24 urah izmerila več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter, kar je več kot v celotnem aprilu.

Zaradi poplav so danes še vedno zaprte številne ceste v Posarju, moten je tudi železniški promet.