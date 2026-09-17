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Obilno deževje poplavilo Valencio, blizu Barcelone umrl moški

Valencia, 17. 09. 2026 09.47 pred 58 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.S.
poplave

Vzhodno obalo Španije so v sredo zvečer zajela neurja z močnimi nalivi. V predmestju Valencie je samo v pol ure padlo 70 litrov dežja na kvadratni meter. Poplavilo je več ulic, gasilci so reševali ljudi, ki so ostali ujeti v svojih avtomobilih. V kraju Olivella blizu Barcelone je umrl moški, potem ko ga je odnesla deroča voda.

Iz širšega območja mesta Valencia poročajo o poplavljenih cestah, ulicah in večji gmotni škodi. Upravljavec mestne podzemne železnice je danes zjutraj ponovno vzpostavil promet na vseh linijah, potem ko so bili v sredo zvečer prisiljeni ustaviti vse vlake. Težave so bile tudi na letališču.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Le redko smo priča tako velikim količinam padavin v 30-minutnem obdobju, kot smo jih danes doživeli v Valencii in okolici," je v objavi na omrežju X zapisalo Valencijsko meteorološko združenje (Avamet).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dnevna količina padavin je na treh merilnih mestih v omrežju presegla 100 litrov na kvadratni meter. Prebivalci severne in južne obale province Valencia so okoli 22. ure na svoje telefone prejeli opozorilo glede nevarnosti poplav zaradi obilnega dežja. Kot poroča El Pais, je sicer obvestilo prišlo šele po tem, ko so najmočnejši nalivi že minili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prebivalci Valencie bodo sicer ravno prihodnji mesec, natančneje 29. oktobra, obeležili drugo obletnico katastrofalnih poplav, ki so zahtevale 232 življenj.

Nevihte so zajele tudi Katalonijo. V Olivelli, nedaleč od Barcelone, so gasilci našli truplo moškega, ki ga je odnesla deroča voda. Po navedbah pristojnih oblasti je moški skušal z vozilom prečkati most, a je obtičal, ko je izstopil iz vozila, pa ga je odnesla deroča voda.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Današnji dan sicer za vzhod Španije ne prinaša bistvenega olajšanja. Državna meteorološka agencija (Aemet) je za ta četrtek izdala oranžno opozorilo zaradi obilnih padavin na območju Alicanteja in Valencie. Skupna količina padavin naj bi v dveh ali treh urah presegla 120 litrov na kvadratni meter, še poroča El Pais.

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KOMENTARJI4

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vlahov
17. 09. 2026 10.30
Prošnje so uslišane ., Golob je imel poplave , požar , rahle potrese . Bolj , ko je levo , huje je.
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+1
2 1
klepedo
17. 09. 2026 10.18
Kaj je s to Valencijo, jih bo zdaj že vsako leto zalilo. Pa tako lepo mesto.
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+2
2 0
Kimberley Echo
17. 09. 2026 10.07
Zanimiv pojav je bil danes v hudi nevihti med Rovinjem in Vrsarjem. V nekem trenutku je bila količina padavin 316 L/h, kar je precej redek pojav celo za tropski svet. Za mesta obstaja nekakšen normativ, da ko pade 60 L/h pomeni to poplavo, ker kanalizacija ne more požirati tako veliko vode naenkrat.
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+1
1 0
Pinokio
17. 09. 2026 10.35
Ko človek ignorira in ne razume dejanja narave in si domišlja, da je najbolj pameten na svetu.
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+2
2 0
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