Obilno deževje poplavilo Valencio, blizu Barcelone umrl moški

Iz širšega območja mesta Valencia poročajo o poplavljenih cestah, ulicah in večji gmotni škodi. Upravljavec mestne podzemne železnice je danes zjutraj ponovno vzpostavil promet na vseh linijah, potem ko so bili v sredo zvečer prisiljeni ustaviti vse vlake. Težave so bile tudi na letališču.

"Le redko smo priča tako velikim količinam padavin v 30-minutnem obdobju, kot smo jih danes doživeli v Valencii in okolici," je v objavi na omrežju X zapisalo Valencijsko meteorološko združenje (Avamet).

Dnevna količina padavin je na treh merilnih mestih v omrežju presegla 100 litrov na kvadratni meter. Prebivalci severne in južne obale province Valencia so okoli 22. ure na svoje telefone prejeli opozorilo glede nevarnosti poplav zaradi obilnega dežja. Kot poroča El Pais , je sicer obvestilo prišlo šele po tem, ko so najmočnejši nalivi že minili.

Prebivalci Valencie bodo sicer ravno prihodnji mesec, natančneje 29. oktobra, obeležili drugo obletnico katastrofalnih poplav, ki so zahtevale 232 življenj.

Nevihte so zajele tudi Katalonijo. V Olivelli, nedaleč od Barcelone, so gasilci našli truplo moškega, ki ga je odnesla deroča voda. Po navedbah pristojnih oblasti je moški skušal z vozilom prečkati most, a je obtičal, ko je izstopil iz vozila, pa ga je odnesla deroča voda.