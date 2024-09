Obilno deževje prizadelo Evropo, ponekod razglašene izredne razmere

"Ponovno se soočamo z učinki podnebnih sprememb, ki so na evropski celini vse bolj pogosti in imajo dramatične posledice," je dejal romunski predsednik Klaus Iohannis . Ekstremne padavine so namreč zaradi podnebnih sprememb v Evropi, pa tudi v večjem delu sveta, vse bolj verjetne.

Župan vasi Slobozia Conachi v romunski regiji Galati, katero so padavine močno prizadele, je povedal, da je najmanj 700 hiš poplavljenih. Gre za katastrofo epskih razsežnosti, je bil jasen Emil Dragomir.

Tudi poljska mesta je niso odnesla kaj dosti boljše, v kraju Glucholazy v jugozahodni poljski regiji Opole so gasilci med evakuacijo prebivalcev zlagali vreče s peskom. Podobnih ukrepov so se lotili tudi v Krakovu, drugem največjem poljskem mestu, kjer so prebivalcem ponudili vrečo s peskom za zaščito pred poplavami. "To je drugič v mojem življenju, da sem videl takšen pojav. To je nočna mora za ljudi, ki tu živijo," je poudaril prebivalec mesta, ki je pripravil vreče s peskom in črpalke za preusmeritev vode, poroča BBC.

Potekajo evakuacija, poplave so terjale tudi eno smrtno žrtev zaradi utopitve. Evakuirali so nekaj tisoč prebivalcev več mest in vasi blizu poljsko-češke meje, oblasti svarijo pred nevarnostjo hudih poplav.