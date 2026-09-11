Obilno deževje, razlite reke in vodna tromba blizu obale

Nekateri so sicer poročali, da naj bi vrtinec zadel turistični čoln, ki je bil takrat na tem območju, a kljub temu ni bilo zabeleženih poškodovanih oseb niti škode na plovilih ali obalnih objektih, poroča italijanski Social Post. Pojav se je namreč hitro polegel in ostal omejen na odprto morje. V Liguriji pojav trombe ni redek, zlasti med poletjem in jesenjo, vendar ostaja potencialno nevaren, če doseže obalo ali se sreča s plovili. V tem primeru je izid k sreči ostal ugoden, brez posledic za ljudi ali premoženje.

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Oblasti kljub temu pozivajo k previdnosti, dokler opozorilo velja, saj lahko nenadne poplave, hitro naraščajoči manjši vodotoki in razburkano morje še vedno povzročajo težave. Do vodne trombe je prišlo po močni vremenski nestabilnosti na celotnem vzhodnem delu Ligurije. Agencija Arpal je izdala rumeno opozorilo pred nevihtami, ki je veljalo za celotno regijo, sunki vetra pa so v Santa Margheriti Ligure dosegli tudi 74 kilometrov na uro, medtem ko je nad zalivom Golfo Paradiso vztrajala polstacionarna konvergenčna linija, ki se je počasi premikala proti vzhodu in prinašala močan dež, strele ter nenadne sunke vetra.

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