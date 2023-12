Obilno deževje v Avstraliji: letališče pod vodo, v mestu opazili krokodila

V mestu Cairns je od prihoda tropskega ciklona padlo že več kot dva metra padavin. Premier zvezne države Queensland Steven Miles je za avstralsko javno televizijo dejal, da gre za najhujšo naravno katastrofo do zdaj. "Pogovarjal sem se z domačini Cairnsa na terenu in pravijo, da česa takega še niso videli," je povedal.

Kot poroča BBC, so številni domovi poplavljeni, prekinjena je oskrba z električno energijo, ceste so neprevozne. Oblasti za zdaj ne poročajo o smrtnih žrtvah, so pa evakuirali na tisoče ljudi.

"Imamo pomisleke glede pitne vode, kanalizacije, električne energije, telekomunikacij, veliko cest je blokiranih in ne moremo dobiti podpore iz zraka," je še dodal premier.

Vremenoslovci napovedujejo, da bo intenzivno deževje trajalo še vsaj 24 ur, sovpadalo pa bo z visoko plimo, kar bo ogrozilo nižje ležeča območja. Reke bodo medtem naraščale še več dni in predvidoma presegle rekorde.

Državni uradniki ocenjujejo, da bo nastala škoda presegla milijardo avstralskih dolarjev (okoli 615 milijonov evrov).

Medtem ko so poplave prizadele severni del zvezne države Queensland, ki sicer obsega skoraj dva milijona kvadratnih kilometrov, pa se njen južni del spopada z vročino, močnimi vetrovi in nevihtami, poročajo avstralski mediji in britanski Guardian. Enako je ta konec tedna veljalo za zvezno državo Novi Južni Wales in nekatere dele Zahodne Avstralije.

Temperature so v soboto in nedeljo ponekod presegle 40 stopinj Celzija. Oblasti prebivalcem na najbolj vročih območjih svetujejo, naj se čez dan zadržujejo v zaprtih in ohlajenih prostorih, gasilci v Novem Južnem Walesu pa so v soboto izdali popolno prepoved kurjenja v naravi. V tej zvezni državi namreč še vedno gori več kot 50 požarov, vendar so trenutno vsi pod nadzorom.