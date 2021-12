Obilno deževje v Braziliji zahtevalo novo smrtno žrtev

Gasilci so potrdili, da je v nedeljo umrl 60-letni moški, ki je utonil v reki na jugu zvezne države.

Od začetka obilnega deževja, s katerim se Bahia sooča od novembra, je tako umrlo 18 ljudi, 286 pa jih je bilo poškodovanih, kažejo podatki regionalne civilne zaščite. Domove je moralo zapustiti 35.000 ljudi, skupaj pa so vremenske ujme prizadele 430.800 prebivalcev.

Do nedelje popoldne je število krajev, v katerih so razglasili izredne razmere, naraslo na 72. V 58 so jih razglasili zaradi poplav, navaja civilna zaščita.

Guverner Bahie, Rui Costa, ki si je v nedeljo prizadeta območja ogledal z letala, je dejal, da je to "ogromna tragedija". "Ne spomnim se česa tako obsežnega v nedavni zgodovini Bahie. Število domov, cest in mest, ki so povsem pod vodo, je resnično grozljivo," je še povedal.

V mestu Itambé je v soboto pozno zvečer zaradi močnega deževja popustil jez. Brazilske agencije za spremljanje meteoroloških in naravnih nesreč pa opozarjajo, da v Bahii obstaja nevarnost dodatnih poplav in zemeljskih plazov. Močno deževje naj bi se nadaljevalo vse do torka, poroča Agencia Brasil.

Brazilski nacionalni inštitut za meteorologijo je izdal opozorila o močnih padavinah za skoraj celotno zvezno državo. V ponedeljek in torek naj bi se razmere v državi sicer nekoliko izboljšale, ocenjuje CNN-ov meteorolog. V večini večjih mest, ki so jih prizadele poplave, je trenutno deževno obdobje, zato niso nalivi nič nenavadnega. "Za Itambé je december najbolj moker mesec, takrat skupaj povprečno pade približno 120 mm dežja," je še dodal meteorolog.