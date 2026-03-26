Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Obilno sneženje na Hrvaškem, orkanski veter ob morju

Zagreb, 26. 03. 2026 10.39

Avtor:
N.V. STA
Snežne razmere na Hrvaškem

Hrvaško je zajela napovedana sprememba vremena. V višjih legah in na severozahodu države sneži, ob obali pa piha orkanski veter. Za dele hrvaškega primorja velja rdeče vremensko opozorilo, vremenoslovci pa pred močnim vetrom svarijo tudi prebivalce Zagreba. Po napovedih bo sneženje do petka zajelo tudi dele Bosne in Hercegovine ter Srbije.

V Gorskem kotarju in Liki sneži že od jutra, ob obali pa piha močan veter. Na nekaterih cestah veljajo zimske razmere, ponekod pa tudi omejitve za določene skupine vozil. Tako trenutno ni odprte cestne povezave za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki iz notranjosti države proti hrvaškemu primorju ali Istri in v obratni smeri, je sporočil hrvaški avtoklub (Hak).

Tudi ob morju je vetrovno, pod Velebitom piha orkanski veter z močnimi sunki, poroča Net.hr.

 

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za reško območje za danes izdal rdeče opozorilo zaradi orkanskega vetra, za območje Gospića pa zaradi močnega vetra in obilnega sneženja. Za zagrebško območje velja oranžno opozorilo zaradi močnega vetra, zlasti v drugem delu dneva.

Podobne vremenske razmere že danes pričakujejo tudi v Bosni in Hercegovini. Hidrometeorološki zavod Federacije BiH (FHMZ) je za severozahodni del države izdal opozorilo zaradi okrepljenega vetra in obilnih padavin, ki bodo postopoma prehajale v sodro in sneg.

V višjih legah bi lahko zapadlo do 40 centimetrov snega, v Bihaću celo do pol metra, spremljali pa jih bodo sunki vetra do 75 kilometrov na uro. Najmočnejše padavine pričakujejo od petka do noči na soboto.

Obilne padavine pričakujejo tudi v Srbiji. Danes bo po napovedih srbskega hidrometeorološkega zavoda (RHMZ) sicer še razmeroma toplo, a vetrovno, v petek pa bo sledilo poslabšanje z dežjem, plohami in tudi nevihtami, medtem ko bo v višjih legah zapadel tudi sneg.

sneg razmere promet

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615