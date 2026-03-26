Obilno sneženje na Hrvaškem, orkanski veter ob morju

Tudi ob morju je vetrovno, pod Velebitom piha orkanski veter z močnimi sunki, poroča Net.hr.

V Gorskem kotarju in Liki sneži že od jutra, ob obali pa piha močan veter. Na nekaterih cestah veljajo zimske razmere, ponekod pa tudi omejitve za določene skupine vozil. Tako trenutno ni odprte cestne povezave za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki iz notranjosti države proti hrvaškemu primorju ali Istri in v obratni smeri, je sporočil hrvaški avtoklub (Hak).

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za reško območje za danes izdal rdeče opozorilo zaradi orkanskega vetra, za območje Gospića pa zaradi močnega vetra in obilnega sneženja. Za zagrebško območje velja oranžno opozorilo zaradi močnega vetra, zlasti v drugem delu dneva.

Podobne vremenske razmere že danes pričakujejo tudi v Bosni in Hercegovini. Hidrometeorološki zavod Federacije BiH (FHMZ) je za severozahodni del države izdal opozorilo zaradi okrepljenega vetra in obilnih padavin, ki bodo postopoma prehajale v sodro in sneg.

V višjih legah bi lahko zapadlo do 40 centimetrov snega, v Bihaću celo do pol metra, spremljali pa jih bodo sunki vetra do 75 kilometrov na uro. Najmočnejše padavine pričakujejo od petka do noči na soboto.

Obilne padavine pričakujejo tudi v Srbiji. Danes bo po napovedih srbskega hidrometeorološkega zavoda (RHMZ) sicer še razmeroma toplo, a vetrovno, v petek pa bo sledilo poslabšanje z dežjem, plohami in tudi nevihtami, medtem ko bo v višjih legah zapadel tudi sneg.