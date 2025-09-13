Svetli način
Tujina

Obisk Barrona Trumpa bi bil precejšnji varnostni zalogaj

Ljubljana, 13. 09. 2025 21.45 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Barbara Bašić , 24UR , T.H.
Komentarji
8

Barron Trump, sin Melanie in Donalda Trumpa, naj bi oktobra s svojim dedkom Viktorjem Knavsom prišel v Slovenijo. Domovino svoje matere naj bi obiskal neformalno, da ne bi zbujali pozornosti. Naši viri so obisk zanikali, tudi uradne institucije o njem po naših podatkih niso obveščene. Kakšno varnostno tveganje pa bi predstavljal takšen obisk?

19-letni Barron Trump je peti otrok in najmlajši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, nikoli do zdaj še ni bil v domovini svoje mame Melanie.

Revija Suzy je poročala, da naj bi oktobra obiskal Slovenijo, vendar neuradno o obisku prvega sina Amerike v Sloveniji institucije nimajo podatka, kar so potrdili tudi naši viri. 

Preberi še Drži novica, da naj bi Barron Trump prišel v Slovenijo?

Čeprav že od rojstva živi v ZDA, je znano, da ga je prva dama Amerike naučila govoriti slovensko, po nekaterih informacijah naj bi imel tudi slovensko državljanstvo, česar nikoli niso javno potrdili.

Če bi v materino domovino prišel z svojimi starši, bi se v to vključil tudi slovenski protokol - tako bi bil pripravljen tudi poseben spremljevalni program.

Če pa bi se neformalni obisk Slovenije res zgodil, bi bil to kar velik varnostni zalogaj, pojasnuje varnostni strokovnjak Miroslav Žaberl. "Najprej bi morala ameriška država, ali pa njihova varnostna služba, zaprositi našo državo zaradi višje stopnje ogroženosti, da se takšno osebo dodatno zavaruje," je razložil.

Tukaj potem nastopi, kot pravi Žaberl, medsebojni dogovor med obema varnostnima službama, na kakšen način s skupnim delom in skupnimi aktivnostmi ustrezno zavarovati takšno ogroženo osebo.

"Tu naša policija ni v podrejenem položaju, da bi morali absolutno poslušati njihovo staregijo in njihova navodila, ampak gre pravazprav za skupen dogovor, ker se povzamejo različni ukrepi: od fizičnega varovanja, morebitnega tehničnega varovanja, do operativnih ukrepov, ki jih ponavadi izvede naša policija, da se zavaruje sam kraj gibanja," dodaja.

Barron Trump med odhodom z univerze NYU
Barron Trump med odhodom z univerze NYU FOTO: Profimedia

Marca 2006 rojeni Barron Trump naj bi se zanimal za politiko. Lani je postal študent poslovne šole Univerze v New Yorku, v javnosti pa je završalo, ko se na začetku novega študijskega leta tam ni pojavil. Po poročanju medijev se je preselil nazaj k staršem v Belo hišo, saj naj bi eno leto študija opravil v Washingtonu.

Barron Trump obisk SLovenija varnost varovanje
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blackwizard
13. 09. 2025 21.57
Dobrodošel v levičarski sloveniji
ODGOVORI
0 0
Iqos
13. 09. 2025 21.56
+1
Ne rabi hodit sem, ker ne bomo plačeval varnostnikov on pol javne uprave dodatno za mirkanje razvajene mularije.
ODGOVORI
1 0
ActiveR
13. 09. 2025 21.54
+1
Pa nismo v stanju bili zavarovati bosanskega žvižgača.
ODGOVORI
1 0
Sushilover
13. 09. 2025 21.54
+2
Ma kaj se obremenjujete - bo Viktor zrihtal. Incognito. Dejte pustit to vez da zlaufa: dedek/vnuk.... Ne glede na vse.nNavijamo za viktoraj in Melanijo v tem primeru, pred Trumpovo "pauro". Viktor ne bo več večno živel in si želi, da tamau pride mal u njegovo "Seunco".
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
13. 09. 2025 21.53
+0
Se je poba tako zredil?
ODGOVORI
1 1
Levi so barabe
13. 09. 2025 21.52
+2
Upam da bo obisk zaseben, ne rabi gledat naših rdečih pajacev. Vam novinarjem se pa tudi ni treba salinit.
ODGOVORI
2 0
joc771
13. 09. 2025 21.52
+1
God bless the USA
ODGOVORI
1 0
joc771
13. 09. 2025 21.49
+1
Ivan Kramberger, 1992
ODGOVORI
2 1
