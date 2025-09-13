Obisk Barrona Trumpa bi bil precejšnji varnostni zalogaj

Revija Suzy je poročala, da naj bi oktobra obiskal Slovenijo, vendar neuradno o obisku prvega sina Amerike v Sloveniji institucije nimajo podatka, kar so potrdili tudi naši viri.

19-letni Barron Trump je peti otrok in najmlajši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, nikoli do zdaj še ni bil v domovini svoje mame Melanie.

Čeprav že od rojstva živi v ZDA, je znano, da ga je prva dama Amerike naučila govoriti slovensko, po nekaterih informacijah naj bi imel tudi slovensko državljanstvo, česar nikoli niso javno potrdili.

Če bi v materino domovino prišel z svojimi starši, bi se v to vključil tudi slovenski protokol - tako bi bil pripravljen tudi poseben spremljevalni program.

Če pa bi se neformalni obisk Slovenije res zgodil, bi bil to kar velik varnostni zalogaj, pojasnuje varnostni strokovnjak Miroslav Žaberl. "Najprej bi morala ameriška država, ali pa njihova varnostna služba, zaprositi našo državo zaradi višje stopnje ogroženosti, da se takšno osebo dodatno zavaruje," je razložil.

Tukaj potem nastopi, kot pravi Žaberl, medsebojni dogovor med obema varnostnima službama, na kakšen način s skupnim delom in skupnimi aktivnostmi ustrezno zavarovati takšno ogroženo osebo.

"Tu naša policija ni v podrejenem položaju, da bi morali absolutno poslušati njihovo staregijo in njihova navodila, ampak gre pravazprav za skupen dogovor, ker se povzamejo različni ukrepi: od fizičnega varovanja, morebitnega tehničnega varovanja, do operativnih ukrepov, ki jih ponavadi izvede naša policija, da se zavaruje sam kraj gibanja," dodaja.