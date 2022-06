Obisk Lavrova v Srbiji zaradi zaprtij zračnega prostora odpovedan

Obisk ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, ki je bil predviden za ponedeljek in torek, je odpovedan, ker so tri sosednje države Srbije svoj zračni prostor zaprle za njegovo letalo, so potrdili na ruskem zunanjem ministrstvu.

Prečkanja svojega zračnega prostora letalu ruskega ministra ne dovoli Bolgarija, članica EU, poleg nje pa sta se za enak korak odločili še Severna Makedonija in Črna gora, ki si prizadevata za članstvo v uniji. O odločitvi trojice držav je najprej poročal srbski časnik Večernje Novosti, kasneje pa jo je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass potrdila tudi tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova. Drug vir na ministrstvu je za rusko tiskovno agencijo Interfax sporočil, da je obisk Lavrova posledično odpovedan. "Teleportacije naša diplomacija še ne obvlada," je dejal. icon-expand Sergej Lavrov FOTO: AP Srbija se ni odločila za pridružitev obsežnim sankcijam proti Moskvi Države članice EU so sicer že nekaj dni po začetku ruske invazije na Ukrajino konec februarja zaprle svoj zračni prostor za ruska letala. Srbija, ki si prav tako prizadeva za članstvu v EU, ohranja tesne vezi z Rusijo in se ni odločila za pridružitev obsežnim sankcijam, ki so jih države članice doslej na različnih področjih sprejele proti Moskvi. Lavrov naj bi se sicer v okviru obiska v Beogradu sešel s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, pogovori pa naj bi se med drugim vrteli okrog oskrbe države z ruskimi energenti. Vučić in njegov ruski kolega Vladimir Putin sta se konec maja dogovorila, da bo Srbija še naprej prejemala zemeljski plin iz Rusije po ugodni ceni, potem ko se je minuli torek iztekla dotlej veljavna pogodba.