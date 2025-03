Obisk Muska v Pentagonu sprožil množico vprašanj

Več neuradnih virov je nekaterim ameriškim medijem pred obiskom Elona Muska na ministrstvu za obrambo potrdilo izjemno nenavaden načrt. Da bodo v Pentagonu Elona Muska seznanili s strogo zaupnimi načrti o ameriškem odzivu ob morebitni vojni s Kitajsko. Predsednik Donald Trump je to ostro zanikal: "Nihče ni verjel tej zgodbi, smejali so se, ko so slišali to zgodbo. Da mu bo Pentagon dal informacije o tem, kako bo izgledala vojna s Kitajsko? Ne želim, da bi drugi ljudje videli morebitno vojno s Kitajsko."

Sestanek o vojnih načrtih naj bi odpovedali po javnih objavah, poročajo ameriški mediji. Musk, ki ima milijardne pogodbe z vlado, politično moč in posle na Kitajskem, je sicer bil v Pentagonu, uradno le zato, da bi se pogovarjal o izboljšavah in varčevanju. "Da bi se pogovarjali o uradu za vladno učinkovitost, o učinkovitosti, o razvoju. Bil je odličen neformalen pogovor," je povedal obrambni minister Pete Hegseth.

Skrivnostnost, možni konflikt interesov, kršenje zakonov – na vse to opozarjajo kritiki ob vse večji vlogi najbogatejšega zemljana v Trumpovi administraciji. A množično odpuščanje vladnih uslužbencev in ukinjanje vladnih programov vzbuja vse več jeze. Le redki republikanski poslanci si še upajo srečevati z volivci v svojih okrožjih. "Da, bil sem pripravljen na to. Veste, v moji pisarni včasih prejmem 450 klicev na dan," je povedal republikanski kongresnik Mike Flood.

Jeza je tako velika, da so poleg protestov proti Musku zdaj tarče vandalizma tudi prodajalne avtomobilov tesla v Ameriki in tudi drugod. "Mislim, da je bila pravosodna ministrica jasna v svojih pojasnilih. Vse te dogodke preiskujemo kot dejanja domačega terorizma in jih najostreje obsojamo. Kot sem že prej odgovorila, mislimo, da so odvratna," pravi tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.