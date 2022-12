Obisk na Kosovu: 'Bojimo se vojne, če bo vojna, gorje nam'

Na Kosovu napetosti ne pojenjajo. Uradni Beograd Prištino obtožuje, da želi Kosovo etnično očistiti Srbov. Varnostne razmere so nestabilne in krhke, pravijo tudi slovenski vojaki, ki jih je na Kosovu 91. Je pa obrambni minister Marjan Šarec, ki jih je obiskal, napovedal povečanje tega števila. Delovanje slovenskih vojakov tukaj je namreč še kako pomembno, je izpostavil.

Poslabšanje razmer se občuti že več tednov, najbolj od konca oktobra, po izteku roka za podaljšanje registrskih tablic. V mestu Gračanica, južno od Prištine, smo lahko ob cesti videli izobešene srbske zastave, lokalni prebivalci so nam povedali, da je čutiti napetost. "Napeto je, napeto. Zaskrbljujoče," pravi eden od prebivalcev in hitro odide. "Bojimo se vojne, če bo vojna, gorje nam," prizna mimoidoča. Spet drugi pravijo: "Bo, kar bo," čeprav priznavajo, da jim ni vseeno, da so se razmere znova zaostrile, in upajo na povratek v normalnost. Tu so se že zgodili tudi manjši incidenti. Med drugim provokativni grafiti, tudi eksplozija molotovke. A na srečo še nič večjega. Občina Gračanica je ena sicer od desetih občin na Kosovu, ki ima večinoma srbsko prebivalstvo. Tukaj stoji eden od simbolov srbstva in pravoslavne vere na Kosovu – samostan iz 14. stoletja. Zgraditi ga je dal srbski kralj Stefan Milutin leta 1321 na ruševinah bazilike iz 6. stoletja. Ena od sogovornic nam pove, da je prisotnost pripadnikov mirovnih sil na območju ne moti. Postaja pa njihova misija z naraščanjem napetosti zahtevnejša. Major Viktor Sluga, poveljnik LMT Gračanica, pravi, da tam delujejo skladno s poslanstvom, ki je zagotavljanje varnega okolja za vse prebivalce – ne glede na etnično pripadnost. LMT, skupina za povezave in opazovanje, tako dnevno vzpostavlja stike z lokalnim prebivalstvom in patruljira po območju delovanja. Dejal je, da jih prebivalci sprejemajo, odnosi so dobri. Glede aktualne situacije pa pravi, da je čutiti nekaj strahu med prebivalci. A poudarja: "Imamo vasi z mešanim prebivalstvom, ampak kot sosedje se dobro razumejo."

Število slovenskih vojakov na Kosovu naj bi se še povečalo Slovenske vojake na Kosovu je včeraj obiskal tudi obrambni minister Marjan Šarec. "Zahodni Balkan in z njim Kosovo ostajata strateški prioriteti za Slovenijo. Tudi v prihodnjih letih bomo nadaljevali s sodelovanjem v Kforu in Natovi svetovalno-povezovalni skupini s popolnjevanjem in krepitvijo funkcij, kjer lahko Slovenska vojska s svojim znanjem in izkušnjami največ pripomore," je povedal. "Ni skrivnost, da ima Rusija interese na Zahodnem Balkanu in zagotovo izkoristi vsak vakuum, ki nastane v odsotnosti Evrope in zveze Nato," poudarja Šarec. Prisotnost na tem območju je zato strateški interes Slovenije. Dejal je, da se je ponovno prepričal, da pripadniki Slovenske vojske svoje pomembno delo pri vzdrževanju miru na Kosovu opravljajo odlično.

Napovedal je povečanje njihovega števila, saj da bi bila situacija brez prisotnosti misije zveze Nata (Kfor) zelo težka. Slovenski prispevek v tej misiji je zelo cenjen, je dejal po srečanju s poveljnikom Kfora Angelom Michelom Ristucciem. Šarec ni navedel konkretnih številk za povečanje števila pripadnikov na misiji. Trenutno je pet odstotkov pripadnikov SV že na misijah na tujem, ni pa skrivnost, da ima SV kar nekaj kadrovskih težav, ki se jih pristojni trudijo rešiti. Z obrambnega ministrstva so sicer sporočili, da bo prisotnost okrepljena tudi s civilnimi strokovnjaki in s pripravljenostjo helikopterja SV za območje Kosova.

icon-expand Marjan Šarec z darilom za vojake. FOTO: 24ur.com

Potica in praznična večerja za vojake, ki bodo praznike praznovali daleč stran od doma Minister sicer na obisk ni šel praznih rok, ampak je vojakom prinesel tudi darilo, v katerem se je skrivalo tudi nekaj slovenskih dobrot, med drugim potica. "Zahvaljujem se vam za vaš trud in delo, ki sta opažena in cenjena tudi pri naših zaveznikih. Praznike boste preživeli tu na Kosovu, v službi domovine, stran od domačih, kar zahteva veliko mero odrekanj. Hvala za vašo predanost Sloveniji in njenim vrednotam, predvsem ohranjanju miru," je poudaril. Štabni vodnik Borut Župevc, za katerega je to že peta misija, pravi, da si skušajo v bazi narediti praznike čim lepše. Pripravili bodo božično večerjo in druženje. "Kulinarični izbor je dober," doda. Hrana bo mednarodna, saj je tudi zasedba tukaj mednarodna. Prav tako pa upajo, da jih tudi v bazi na Kosovu najdejo dobri možje z darili.

