Obiskala vse države na svetu: 'V Slovenijo se bom zagotovo še vrnila'

Danes 38-letna popotnica si je leta 2017 zadala prav posebno misijo. Do svojega 35. leta je želela obiskati vse države na svetu. In nato je v dveh letih in pol svoj cilj tudi dosegla, s tem pa postala prva temnopolta ženska, ki je obiskala vse države na našem planetu. "Odraščala sem v domu, ki je bil poln knjig in zgodb, potujem pa že od svojega četrtega leta. Sem tudi velika ljubiteljica geografije. Obisk vseh držav na svetu je bilo nekaj, kar se ni zgodilo kar tako, temveč je bilo to že od nekdaj začrtano na moji poti in se je naposled moralo zgoditi," mi je povedala Jessica Nabongo , Američanka ugandskega porekla.

Jessica Nabongo (iz prve knjige Jessice Nabongo The Catch Me If You Can)

"Občutek je bil ... no, neverjeten," je priznala. Obkrožena je bila namreč z ljudmi, ki so jo na njeni poti podpirali. "Tudi potem, ko mi je umrl oče – to je tudi razlog, da sem svoje potovanje zaključila na njegov rojstni dan. Tudi mama je vedno ostala velika podpornica mojemu cilju, čeprav ni vedno razumela, zakaj to počnem. Enako pa tudi moje sestre in prijatelji."

Ob naslednjem obisku pa si želi Jessica obiskati predvsem enega naših turistično najbolj opevanih krajev v katerem kraljuje jezero z otočkom – Bled. Štiri leta so že minila od njenega tridnevnega obiska naše države, a spomini nanjo so lepi. "Ljudje so bili zelo prijazni, hrana je bila čudovita, predvsem vino in sveža morska hrana. Čeprav se v njej nisem mudila dolgo, pa sem vseeno uživala vsako minuto in vsakomur, s katerim se pogovarjam, povem, kako čudovita država je Slovenija. To je zagotovo država, v katero se želim vrniti," je jasna.

A podpirali so jo tudi drugi – tisti, ki jih je spoznala v času svojih potovanj. In teh ni bilo malo. "Nešteto. Z njimi sem ostala v stiku tudi med pandemijo. Šlo je za voznike, vodiče, ljudi, ki sem jih spoznala v hotelih, fotografi in številni drugi. V tem težkem obdobju smo stali povezani," je dejala. V stiku z njimi pa ostaja praktično vsak dan. "Povezave, ki sem jih spletla med potovanji – to so doživljenjska prijateljstva."

Čisto drugačno izkušnjo ima glede nekaterih drugih držav: "Iran, Jordanija, Gana, Uganda," je naštela države, ki jih po prijaznosti in "toplini" prebivalcev uvršča v sam vrh. Obiskala je tudi Severno Korejo: "Počutila sem se neverjetno varno. Zanimivo je bilo, kako 'normalno' sem se počutila v veliko stvareh. Videla sem ljudi, ki so vozili kolo, otroke na izletih, ljudi v trgovinah in tiste, ki so se poročali. Zame je bilo čudno, ker sem se počutila normalno. Tja se namreč odpraviš, ne da bi vedel, kaj pričakovati." Edino razliko je opazila v odsotnosti oglaševanja, sicer pa je dejala, da je videla le ljudi, ki živijo svoje življenje.

"Večina ljudi bi si res mislila, da bom imela največ težav v državah, kot sta na primer Somalija ali pa Afganistan. Ampak ne, Miami, Pariz in Rim," je še enkrat naštela mesta. Pred svojim podvigom in obiskom držav ni prebrala nobenega bloga, ki bi ji svetoval, kaj je v določenih državah varneje in kaj ne. "Ne maram ideje, da se moramo ženske bati potovati, obiskati kraje po svetu." Kot je dejala, se namreč ne boji ljudi. Upa, da bo spremembo glede strahu pred potovanji in ljudmi naredila tudi njena knjiga The Catch Me If You Can: One Woman's Journey to Every Country in the World oz. Ujemi me, če me moreš: Potovanje ene ženske v vse države na svetu. "Vsaj majhno, da bo ljudem vsaj malo izbrisala strah pred potovanji in ljudmi."

Prikazati je želela lepe zgodbe in slike iz držav, ki so sicer le redko prikazane v pozitivni luči

V knjigi je zbranih 100 od 195 držav, ki jih je obiskala Jessica, ima pa tudi več kot 300 fotografij. "Bila sem zelo namerna glede držav, ki sem jih vključila v knjigo. Pomembno mi je bilo namreč, da pripovedujem lepe zgodbe predvsem o državah Afrike in tistih na Bližnjem vzhodu. O tistih državah, iz katerih le redko pridejo lepe zgodbe in lepe slike," je priznala.

"Prav tako pa sem želela s knjigo zmanjšati strah ljudi iz teh držav. Želela sem ponovno vzpostaviti humanost," je dejala in dodala, da ima občutek, da začenjamo kot družba izgubljati povezanost med ljudmi, "da se povsod postavljajo zidovi, da se postavljajo meje in da izgubljamo to človeško povezanost".