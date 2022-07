Obiskanost Hrvaške še ne dosega predkoronske, prilivi pa že za četrtino višji

Na Hrvaškem so v prvih šestih mesecih letošnjega leta zabeležili 5,7 milijona turističnih prihodov in 24,7 milijona nočitev, kar je 120 oz. 107 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, so sporočili s hrvaškega ministrstva za turizem. Prilivi iz turističnih dejavnosti so v prvih šestih mesecih dosegli 12,88 milijarde kun (1,71 milijarde evrov).

Prilivi iz turističnih dejavnosti na Hrvaškem so v prvi polovici letošnjega leta dosegli skoraj 13 milijard kun, kar je 24 odstotkov več kot v prvi polovici leta 2019, pred izbruhom pandemije covida-19, so pokazali podatki davčne uprave. V primerjavi z minulim letom so izdali za 129 odstotkov več računov. Število prihodov od začetka januarja do konca junija je v primerjavi z letom 2019 doseglo 83 odstotkov, nočitev pa 94 odstotkov. Tuji turisti so doslej ustvarili 21,4 milijona nočitev, domači pa 3,3 milijona.

icon-expand Hrvaški turizem cveti. FOTO: Dreamstime

Največ, tj. 7,9 milijona nočitev, so turisti ustvarili v Istri ter splitsko-dalmatinski in primorsko-goranjski županiji. Najbolj priljubljene posamezne destinacije so bile Rovinj s 738.000 nočitvami, Poreč s 560.000 in Dubrovnik s 530.000 nočitvami turistov. Največ nočitev so ustvarili gosti iz Nemčije, kar 6,1 milijona, tisti iz Avstrije so prispevali 2,4 milijona nočitev, iz Slovenije 2,3 milijona, s Poljske 1,3 milijona, z Velike Britanije 1,1 milijona in s Češke 1,1 milijona.