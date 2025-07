Obiskovalci Thompsonovega koncerta opremljeni z ustaškimi simboli

Marko Perković Thompson že desetletja sproža polemike, ni sporen le za srbsko javnost – zaradi česar je uradni Beograd srbske državljane pozval, naj se danes izogibajo Zagrebu, temveč za velik del Evrope. Tudi hrvaška družba je glede glasbenika in predvsem ideologije, ki jo predstavlja, razdvojena – na tiste, ki zagovarjajo vrednote antifašizma in drugo stran, ki se zavzema za revizijo zgodovine.

Številni obiskovalci so na koncert prišli oblečeni v črne majice z ustaškimi simboli, nekateri imajo s seboj tudi zastave HOS, paravojaške formacije radikalnih hrvaških nacionalistov, ki je delovala v začetku vojne po razpadu Jugoslavije. Danes so člani in simpatizerji HOS pogosto tarča kritik zaradi uporabe in poistovetenja z ustaško simboliko in fašistično ideologijo.

Thompson se je sicer od takšnih dejanj distanciral, češ da ne more nadzorovati oblačil svojih oboževalcev. Njegovi koncerti so bili v nekaterih državah prepovedani, leta 2017 tudi v Sloveniji. V Avstriji so denimo ustaški simboli na seznamu prepovedanih simbolov.

Predsednica Delavske fronte in nekdanja hrvaška poslanka Katarina Peović je v torek na svojem Facebook profilu objavila seznam pesmi glasbenika Marka Perkovića Thompsona, ki se ji zdijo sporne in dokazujejo, da njegove pesmi spodbujajo nestrpnost in sovraštvo na podlagi nacionalne, verske in rasne pripadnosti.