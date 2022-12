Obiskovalec plaže v Hampshiru - mrož Thor

Policisti so v Hampshiru vzpostavili kordon vzdolž plaže, da bi ljudem preprečili bližji dostop do Thora. Popolnoma odrasli mroži, kot je ta, tehtajo približno dve toni in merijo skoraj štiri metre v dolžino. Njihova življenjska doba je kar dolga, živijo namreč tudi do 40 let.

Morski sesalci potujejo dolge razdalje in imajo postanke za počitek, da si opomorejo in povrnejo energijo, preden se spet odpravijo naprej. Lani sta Veliko Britanijo obiskala dva mroža, Wally, ki je prišel v južni Wales in na otočje Scilly, ter Freya, ki je obiskala Northumberland in Shetland. Če se prav spomnimo iz podobnega dogodka, je Freya nekaj časa počivala v Oslu, kjer so jo usmrtili. Freya je bila tudi priljubljena atrakcija, ljudje pa niso upoštevali opozoril, naj se ji ne približujejo. Nekateri so celo plavali z njo, vanjo metali stvari in si jo v velikem številu prihajali ogledovat.