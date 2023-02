Obiskovalka razbila ikonično 40.000 evrov vredno Koonsovo skulpturo

Draga nesreča se je zgodila med ogledom del na razstavi Art Wynwood. Obiskovalka se je nekoliko preveč približala krhkemu ikoničnemu kipcu in ga ponesreči prevrnila, s tem pa uničila okoli 40.000 evrov vredno umetnino. Nekateri obiskovalci so sicer mislili, da je šlo za performans.

Svetovalka za umetnost pri podjetju Bel-Air Fine Art, ki je Koonsovo delo sponzoriralo, je za ameriški časnik Miami Herald pojasnila, da obiskovalka kipca ni razbila nalašč, škodo pa bo krilo zavarovanje.

Skulptura je bila sicer del omejene izdaje, ki se je zdaj s 799 skrčila na 798. "To je za zbiratelje dobra stvar," je za The New York Times smeje povedal Cédric Boero, zaposleni v galerije Bel-Air Fine Art, ki je dodal, da se je ob žvenketanju razbitin življenje za nekaj trenutkov ustavilo. Kot v primeru hujših nesreč so razbitine tudi tokrat okoli sebe zbrale množico opazujočih.