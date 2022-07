Obiskovalka vznemirila morska leva, slednja kopalce preganjala po plaži

Na plaži La Jolla Cove ob kalifornijskem mestu San Diego je v nedeljo završalo. Razlog pa sta bila dva morska leva, ki sta, ko sta prišla na plažo, začela loviti kopalce. Charlianne Yeyna , ki je vse skupaj posnela, je za NBC San Diego povedala, da sta morska leva "napadla" plavalce potem, ko se jima je ena od kopalk približala in ju poskušala fotografirati od blizu. To je razburilo živali, ki sta nato začeli loviti turiste. "Upam, da bo ta videoposnetek poučna izkušnja za prihodnje obiskovalce," je dejala in dodala, da upa, da bo video dvignil zavedanje o tem, kako nevarni so lahko morski levi.

Video prikazuje dva morska leva, ki preganjata množico plavalcev z ene strani plaže na drugo, preden se potopita v plitvino in odplavata v morje. Sicer pa morski levi niso nič novega v Kalifornijskem zalivu. Tudi ob plaži so postavljene table, ki opozarjajo obiskovalce, naj dajo tjulnjem in morskim levom prostor in jih ne vznemirjajo.

Te zelo inteligentne živali zlahka pridobijo različne veščine, zato jih tudi ameriška mornarica uporablja v vojaške namene. Od vseh sesalcev le njihovo mleko ne vsebuje laktoze. Sposobni so se potopiti do globine 74 metrov, zabeleženo pa je, da lahko zadržijo dih do 12 minut. S plavanjem lahko dosežejo hitrost okoli 40 km/h.