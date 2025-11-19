Svetli način
Edini glas proti oddal republikanec, ki je trdil, da Haitijci jedo pse

19. 11. 2025

U.Z.
Ko je predstavniški dom ameriškega kongresa potrdil peticijo, ki zahteva objavo vseh dosjejev o pokojnem obsojenem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu, je to storil s 427 glasovi proti enemu. Edini glas proti je oddal Clay Higgins, republikanec iz Louisiane, ki velja za enega najbolj konservativnih članov kongresa. Javnost ga pozna po tem, da je Haiti označil za "najbolj ogabno državo na zahodni polobli", Haitijce pa kot "gangsterje, ki jedo hišne ljubljenčke".

Za zakon, ki bi ameriško pravosodno ministrstvo prisilil k objavi dokumentov, povezanih z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, so glasovali vsi republikanci v kongresu, razen enega.

"Kar je bilo z zakonom narobe pred tremi meseci, je narobe še danes," je Clay Higgins, kongresnik iz Louisiane, zapisal na omrežju X, ko je utemeljil svoj glas proti. Po njegovih besedah ta zakon ruši 250 let kazenskopravne prakse v ZDA, poroča BBC.

Kot pravi, je njegov glavni pomislek varovanje osebnih podatkov številnih Epsteinovih žrtev. "Ta zakon, kot je napisan, razkriva in škoduje na tisoče nedolžnim ljudem – pričam, ljudem, ki so zagotavljali alibije, družinskim članom itd. Če bo sprejet v sedanji obliki, bo razkritje preiskovalnih spisov, ki bodo posredovani besnim medijem, zagotovo povzročilo škodo nedolžnim ljudem."

Clay Higgins je znan po svojih kontroverznih izjavah.
Clay Higgins je znan po svojih kontroverznih izjavah. FOTO: AP

Trump si je premislil, sledili so ostali

Higgins je sicer napovedal, da bo zakon podprl, če ga bo senat spremenil, a je vodja republikanske večine John Thune namignil, da je to malo verjetno. "Ko predstavniški dom sprejme zakon s 427 glasovi proti enemu in predsednik reče, da ga bo podpisal, nisem prepričan, da je sprememba možna," je dejal Thune, še preden je nato senat v torek zakon soglasno podprl in odprl pot za končno dejanje – podpis predsednika Donalda Trumpa.

Republikanska večina v predstavniškem domu kongresa se je glasovanju o peticiji do konca prejšnjega tedna sicer upirala, med razpravo pred glasovanjem pa so številni republikanci trdili, da so bili vedno za objavo dokumentov, ob tem pa so demokrate obtožili, da so doslej ščitili svoje prijatelje v Epsteinovih dosjejih.

Sprva so se podpisu peticije pridružili le štirje republikanci – Thomas Massie, Lauren Boebert, Nancy Mace in Marjorie Taylor Greene, ko je Trump sporočil, da glasovanju ne nasprotuje, pa je peticija požela odobravanje tudi med preostalimi republikanci, še poroča BBC.

Kdo je Clay Higgins?

Higgins od leta 2017 zastopa tretje okrožje Louisiane in velja za enega najbolj konservativnih članov kongresa. Pred vstopom vanj je bil zaposlen v šerifovem uradu v okrožju St. Landry's v Louisiani. Odstopil je leta 2016 zaradi kontroverznega videoposnetka proti kriminalu, v katerem je v rokah držal puško in grozil članom tolpe.

Znan je po svoji ostri retoriki in kontroverznih izjavah, v preteklosti je med drugim politiziral čustveno občutljiva zgodovinska mesta, kot je Auschwitz, kar je sprožilo ogorčenje javnosti. Leta 2024 so celo republikanci v predstavniškem domu pozivali k njegovi obsodbi zaradi žaljivih in rasističnih izjav, ki jih je podal na družbenih omrežjih – med drugim je Haiti označil za "najbolj ogabno državo na zahodni polobli", Haitijce pa kot "tiste, ki jedo hišne ljubljenčke" in "groteskne gangsterje".

Spomnimo. Da v Springfieldu v Ohiu priseljenci iz obubožane karibske države Haiti jedo hišne ljubljenčke domačinov, je lani samozavestno zatrdil republikanski predsedniški kandidat Donald Trump na edinem predvolilnem soočenju s Kamalo Harris. Čeprav je marsikdo ob tem le zamajal z glavo, je lažna informacija, ki je sprva zaokrožila na družbenih omrežjih, hitro pridobila na pomembnosti in povzročila svojevrstno nacionalno norijo.

Facebook je leta 2020 odstranil dve Higginsovi objavi, kot razlog pa so navedli, da gre za kršitve njihovih pravilnikov proti spodbujanju nasilja.

