Objavili bodo sodne dokumente o preiskavi na Trumpovem posestvu

Ameriški sodnik Bruce Reinhard je v četrtek odredil, da do petka opoldne po lokalnem času objavijo izjavo z uredniškimi popravki. Dejal je, da so na pravosodnem ministrstvu dokazali "nujen razlog" za zatemnitev nekaterih delov dokumenta. Slednji bi lahko razkrili identiteto prič, predstavnikov organov pregona in neobtoženih strank, poleg tega pa tudi smer, obseg in metodo same preiskave. Večina gradiva bo tako verjetno ostala tajna.

Izjava bi vseeno lahko razkrila podrobnosti, zakaj naj bi Trump v svojih zadnjih dneh predsedovanja s seboj na posestvo na Floridi odnesel zaupne dokumente in kaj je tam z njimi počel. V preiskavi so na posestvu našli 11 kompletov zaupnih dokumentov, poroča BBC.

Dokumente in elektronsko pošto bi moral prenesti v nacionalni arhiv

FBI je v začetku avgusta preiskoval morebitno nepravilno ravnanje z dokumenti in ali je Trump storil kaznivo dejanje, ko je z odhodom iz Bele hiše dokumente odnesel na posestvo na Floridi.

Ob koncu mandata morajo namreč ameriški predsedniki dokumente in vso elektronsko pošto prenesti v nacionalni arhiv. Nekdanji ameriški predsednik Trump zanika, da je ravnal neustrezno, in vztraja, da je tajne dokumente, ki so jih našli v preiskavi na Floridi, razkril že sam.