Objavili dokument o 11. septembru, Savdska Arabija zanika vpletenost

Na novo razkrit tajni dokument, ki je sicer iz leta 2016, vsebuje podrobnosti o delu FBI pri preiskavi domnevne logistične podpore, ki sta jo savdski konzul in uradnik savdske obveščevalne službe v Los Angelesu zagotovila vsaj dvema moškima, ki sta 11. septembra ugrabila letala. Nekateri podatki v dokumentu sicer ostajajo zakriti, vseeno pa vsebina podrobno opisuje številne povezave in navaja pričevanja prič, ki so podkrepile sum, da je Omar al-Bayoumi, ki naj bi bil savdski študent v Los Angelesu, pravzaprav agent savdske obveščevalne službe. Dokument FBI ga opisuje kot "globoko vpletenega v zagotavljanje pomoči pri potovanju, bivanju in financiranju ugrabiteljev".

Savdsko veleposlaništvo v Washingtonu je v sredo že sporočilo, da "pozdravlja objavo" dokumentov FBI in da je "vsaka trditev, da je Savdska Arabija vpletena v napade 11. septembra, kategorično napačna".