Objavili dokumente o poravnavi med Virginio Giuffre in Jeffreyjem Epsteinom

Objavljena je bila več kot deset let stara sodna poravnava med Virginio Giuffre in Jeffreyjem Epsteinom, pokojnim ameriškim finančnikom in obsojenim spolnim prestopnikom, ki ga je Giuffrejeva obtožila spolne zlorabe. Objava je posledica tožbe Giuffrejeve proti britanskemu princu Andrewu, ki jo je vložila 9. avgusta na zveznem sodišču na Manhattnu. Obtožuje ga spolne zlorabe.

icon-expand Princ Andrew in Virginia Giuffre FOTO: Profimedia Iz dokumentov izhaja, da je takrat prejela 500.000 dolarjev. Giuffrejeva sicer že dolgo obtožuje Epsteina in njegovo nekdanje občasno dekle Ghislaine Maxwell, ki je bila ravno obsojena, ker naj bi delovala kot Epsteinova zvodnica, da sta jo prisilila v spolne odnose s članom kraljeve družine, ko je bila stara 17 let. Princ Andrew želi prav poravnavo Giuffrejeve z Epsteinom uporabiti kot obrambo proti njeni tožbi. Prepričan je, da bi tožbo morali zavrniti, saj da ta poravnava ščiti tudi njega. Odvetniki princa namreč trdijo, da poravnava vsebuje določbe, ki Giuffrejevi prepovedujejo vlaganje tožb proti številnim Epsteinovim znancem. Andrew sicer v poravnavi ni omenjen, kot tudi ne odvetnik Alan Dershowitz, ki ga je Giuffrejeva obtožila spolne zlorabe, kar je sam večkrat zanikal. "Ker je princ Andrew višji član britanske kraljeve družine, spada v eno od izrecno opredeljenih kategorij oseb, ki so po poravnavi oproščene odgovornosti, skupaj s politiki, akademiki, poslovneži in drugimi, ki naj bi bili povezani z Epsteinom," po poročanju Guardiana trdijo odvetniki princa Andrewa. Giuffrejeva sicer želi, da princ Andrew "odgovarja za svoja dejanja". V preteklosti je dejala, da se je "vojvoda močno potil" v londonski diskoteki na noč, ko naj bi bila prisiljena v spolne odnose z njim. Princ Andrew je medtem za Newsnight dejal, da obtožba ne more biti resnična, "ker ima posebno zdravstveno stanje, zaradi katerega se ne poti". Princ je tudi trdil, da je na dan, ki ga navaja Giuffrejeva, odpeljal svojo hčerko Beatrice na pozno popoldansko otroško zabavo v restavracijo Pizza Express, po zabavi pa naj bi bil ​​vso noč doma z otroki. PREBERI ŠE Ena izmed (številnih) žrtev: Maxwellova je še hujša od Epsteina, je hudičeva desna roka