Objavili doslej še nikoli videne fotografije kristalne noči

84 let po nacističnem pogromu so na dan prišle fotografije kristalne noči, ki jasno ponazarjajo Hitlerjev režim in grozodejstva, ki so sledila v letu 1938. Pogrom je pomenil začetek holokavsta, neusmiljenega preganjanja judovskega prebivalstva in množičnih deportacij v taborišča, kar se je končalo s smrtjo šestih milijonov Judov. Fotografije so v last spominskega centra holokavsta prišle od judovsko-ameriškega vojaka, katerega imena niso želeli izdati.

Grozljive, doslej neobjavljene slike iz pogroma kristalne noči nad nemškimi in avstrijskimi Judi leta 1938 so se pojavile v zbirki fotografij, podarjeni izraelskemu spominskemu centru Jad Vašem, je sporočila organizacija, ki ga upravlja. Ena fotografija prikazuje množico nasmejanih, dobro oblečenih Nemk in Nemcev srednjih let, ki ležerno stojijo, medtem ko nacistični častnik razbija okno trgovine. Na drugi fotografiji rjavosrajčniki nosijo kupe judovskih knjig, namenjenih za sežig. Še ena v vrsti fotografij pa prikazuje nacističnega častnika, ki z bencinom brizga klopi sinagoge, preden so jo zažgali. Jad Vašem je objavil fotografije ob 84. obletnici kristalne noči, imenovane tudi noč razbitega stekla. Tolpe Nemcev so v noči na 10. november 1938 napadle, oropale in požgale judovske trgovine in domove, uničile kar 1400 sinagog, ubile okoli 92 Judov, v koncentracijska taborišča pa so jih odpeljale okoli 30.000.

Jonathan Matthews, vodja foto arhiva Jad Vašem, je dejal, da fotografije resnično kažejo, kaj pomeni nacistični mit, da so bili napadi "spontani izbruh nasilja" in ne pogrom, ki ga je orkestrirala država. Uradno stališče vlade za pogrom je bilo, da je bil dogodek izraz ljudske volje, vendar je bil v celoti orkestriran in izpeljan pod taktirko Adolfa Hitlerja in Josepha Goebbelsa. Na fotografijah so vidni gasilci, specialni policisti SS in širša javnost, ki sodelujejo v kristalni noči. Sestavni del dogajanja so bili tudi fotografi sami. To so bile prve fotografije, za katere je vedel, da prikazujejo dogajanja v zaprtih prostorih, saj je "večina slik kristalne noči, ki jih imamo, podob od zunaj," pojasnjuje Matthews.

