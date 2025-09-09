Objavili Epsteinovo darilo za rojstni dan, se je podpisal tudi Trump?

Album je bil izdan skupaj z dokumenti, ki vključujejo Epsteinovo oporoko in osebni imenik, v katerem so kontakti članov kraljeve družine, zvezdnikov, modelov in politikov z vsega sveta.
Bela hiša je zanikala, da je domnevno Trumpovo pismo pristno, in dejala, da predsednik "te slike ni narisal in je ni podpisal".
Album z naslovom Prvih petdeset let je za Epsteinov 50. rojstni dan sestavila Ghislaine Maxwell. Vsebuje prispevke znanih politikov in poslovnežev, med drugim tudi domnevno sporočilo nekdanjega predsednika Billa Clintona, pa tudi rojstnodnevno voščilo lorda Petra Mandelsona, ki je Epsteina imenoval "moj najboljši prijatelj".
Princ Andrew je v knjigi omenjen v zapisku neidentificirane ženske, ki opisuje, da je prek Epsteina spoznala njega, Clintona in Trumpa, ter da je "videla zasebne prostore Buckinghamske palače".
Ko je Wall Street Journal prvič poročal o domnevnem Trumpovem sporočilu, je ta dejal, da gre za "ponaredek". Proti časopisu in Rupertu Murdochu je vložil tožbo v višini 10 milijard dolarjev.
Demokrati so zdaj objavili tudi fotografijo sporočila. Demokrat Robert Garcia je ob tem dejal: "Zdaj vemo, da je Donald Trump lagal in da počne vse, kar je v njegovi moči, da bi prikril resnico."
Republikanec James Comer pa je demokrate obtožil, da "politizirajo informacije".
Trump in Epstein sta bila prijatelja, a po Trumpovih besedah sta se sprla v začetku 2000-ih. Epstein je bil prvič obtožen leta 2006, leta 2019 pa je umrl v zaporu, kjer je čakal na sojenje zaradi trgovine z dekleti za spolne namene.
