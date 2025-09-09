Objavili Epsteinovo darilo za rojstni dan, se je podpisal tudi Trump?

Album je bil izdan skupaj z dokumenti, ki vključujejo Epsteinovo oporoko in osebni imenik, v katerem so kontakti članov kraljeve družine, zvezdnikov, modelov in politikov z vsega sveta.

Bela hiša je zanikala, da je domnevno Trumpovo pismo pristno, in dejala, da predsednik "te slike ni narisal in je ni podpisal".

Album z naslovom Prvih petdeset let je za Epsteinov 50. rojstni dan sestavila Ghislaine Maxwell. Vsebuje prispevke znanih politikov in poslovnežev, med drugim tudi domnevno sporočilo nekdanjega predsednika Billa Clintona, pa tudi rojstnodnevno voščilo lorda Petra Mandelsona, ki je Epsteina imenoval "moj najboljši prijatelj".